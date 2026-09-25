Francia vs. Mbappé: duras críticas al delantero por pedir el Balón de Oro

Medios de comunicación y ex jugadores le señalan por sus palabras. Piden a Mbappé por reconducir su carrera. El Balón de Oro, en un mes.

Las palabras de Kylian Mbappé sobre el Balón de Oro 2026 generaron un revuelo total en Francia. Lejos de apoyar a su estrella en relación al premio que será entregado el próximo 26 de octubre en Londres, diferentes medios de comunicación y exfutbolistas cuestionan al delantero del Real Madrid. Señalan que su año no es mejor que el de otros candidatos y critican de sobremanera su campaña para intentar quedarse con el primer gran premio individual de toda su carrera.

“¿Está rozando el ridículo la campaña mediática de Kylian Mbappé para el Balón de Oro?… No entiendo nada de esta campaña. Comprendo el objetivo final, pero nunca he considerado que el fin justifique los medios. Es como quienes dicen que en el fútbol lo único que cuenta es el resultado. No voy a decir que sea un Balón de Oro devaluado, pero la forma en que está construyendo este éxito —si es que lo hay— me deja un sabor amargo“, empezaba Daniel Riolo de RMC Sport.

No solo los medios de comunicación están en contra de las declaraciones de Mbappé. Exfutbolistas como Jérôme Rothen o Christophe Dugarry también cuestionan al delantero del Real Madrid por una campaña que entienden que muestra los grandes males de su carrera ahora mismo. Francia, lejos de apoyar unánimemente a su crack, se encuentra dividida por sus declaraciones pidiendo ser el Balón de Oro 2026.

“Si Mbappé gana el Balón de Oro, para empezar me parece una farsa, pero todos lo tendremos claro. Aquí hablamos de fútbol, pero no solo salen exjugadores, a veces hablamos entre nosotros. Todos pensamos lo mismo de él, y no solo jugadores de poca monta, sino que los grandes también piensan lo mismo de él. Al menos ahora tenemos la confirmación de que hay una auténtica campaña por su parte, por parte de su entorno: es imprescindible que Kylian Mbappé gane el Balón de Oro. Pero oye, si gana el Balón de Oro, creo que se va a quedar muy solo”, palabras de Rothen. El atacante del Real Madrid es uno de los candidatos mejor situados en estadísticas individuales.

En Francia no termina de gustar las palabras de Mbappé sobre el Balón de Oro: GETTY

Dugarry señaló que lo que pasa con Mbappé es solo el reflejo de uno de los grandes males del fútbol moderno. Individualismo por encima de los equipos, un problema que sobrepasa la gala del Balón de Oro: “No hay nada especial en reclamarlo, sobre todo como capitán de la selección nacional. El fútbol se ha vuelto más individual, y eso a menudo me repugna… En lugar de hablar de uno mismo y de los premios individuales, hay que hablar del equipo, de compartir el éxito, y de los títulos que no habéis conquistado pero que deseabais ganar juntos”.

Publicidad

Jugadores franceses que ganaron el Balón de Oro

Raymond Kopa – 1958 (Real Madrid)

– 1958 (Real Madrid) Michel Platini – 1983, 1984 y 1985 (Juventus)

– 1983, 1984 y 1985 (Juventus) Jean-Pierre Papin – 1991 (Olympique de Marsella)

– 1991 (Olympique de Marsella) Zinedine Zidane – 1998 (Juventus)

– 1998 (Juventus) Karim Benzema – 2022 (Real Madrid)

– 2022 (Real Madrid) Ousmane Dembélé – 2025 (Paris Saint-Germain)

Datos claves