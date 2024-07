El ahora ex delantero de Universitario de Deportes entregó una entrevista final. Diego Dorregaray habló sobre su salida del cuadro crema.

El delantero recién se fue de Universitario de Deportes con destino lejano a tienda merengue para poder bajar la masa salarial del primer equipo, y dejar una puerta abierta para Raúl Ruidíaz. Después de la confirmación de su salida, Diego Dorregaray habló con el corazón en la mano, sobre el presente que le toca vivir. Demostrando gratitud al máximo, pero también alguna crítica al trabajo del profesor Fabián Bustos por el sistema de juego.

¿Por qué se fue Diego Dorregaray de Universitario de Deportes?

Finalmente, tras haber ganado el Torneo Apertura 2024, el atacante contó en el Diario Depor, cómo se gestó su salida de los merengues: “Llegamos a un arreglo para irme, ya que buscaba mayor continuidad y no la tenía en la ‘U’. Me venía preparando en la mini pretemporada con el grupo, pero yo necesitaba jugar, lo que todo futbolista busca, y no se daba, así que tratamos de buscar lo mejor para el club y para mí”.

Para Diego Dorregaray, esta salida termina siendo una decisión complicada, por la que no estaba de acuerdo. Sin embargo, asume que es una oportunidad que se debe abrazar como tal, ante su bajo rendimiento: “Me voy tranquilo, pues esto es fútbol y todo puede pasar. Después me quedo con la tranquilidad que lo dejé todo en la cancha, en los entrenamientos, así que por ese lado me voy tranquilo”.

Universitario de Deportes posiblemente exija demasiado, pero entiende el argentino que se pudo manejar todo de mejor manera: “Arranqué jugando, pero el técnico tenía que tomar las mejores decisiones. Habían compañeros que también estaban en buen nivel, venían de haber campeonado el año pasado, así que traté siempre de sumar desde donde me tocaba. Se dio así, pero siempre me entrené para jugar, pero lamentablemente no se dio”.

Diego Dorregaray en la Liga 1. (Foto: IMAGO).

¿Diego Dorregaray fue perjudicado en Universitario de Deportes?

Es más, Diego Dorregaray siente que se le perjudicó en el estilo de juego planteado por Fabián Bustos: “El tirarme atrás era para querer entrar al juego. Los pocos minutos que me tocaba jugar, era para tratar de participar y ayudar al equipo. No era un sistema de juego fácil, pese a que muchos chicos venían jugando así desde el año pasado. Sin embargo, a mí no me favoreció mucho. Con este sistema en la recta final si lo siguen aceitando les irá muy bien”.

Y obviamente, no quiere irse mal, porque sabe que es un hincha más en el mundo: “Me quedo con eso, con la imagen de ganar la primera vuelta. Me tocó ganar el clásico, cosas muy lindas como jugador. Agradecido con la institución, con mis compañeros por los casi seis meses que estuve en la ‘U’, los llevo en el recuerdo”. Todo esto lo contó ante la pluma del periodista Wilmer Robles Tadokoro.

¿Vendrá Raúl Ruidíaz en el lugar que queda libre?

Sabe bien Diego Dorregaray que se está yendo para abrir un espacio a Raúl Ruidíaz: “Eso tengo por seguro, seguiré haciendo fuerzas para que ganen en la recta final. Se ha formado un grupo muy fuerte. Les irá muy bien. Este club te exige ganar todo, después lo que pase no importa. Es la forma de ser, la mística de la ‘U’. Sé que van a ir bien, el grupo es espectacular. Seré un hincha más y haciendo fuerzas para que les vaya bien”.