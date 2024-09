La semana pasada fue Fabián Bustos y ahora le tocó a Christofer Gonzales finalmente hablar de su paso por Universitario de Deportes en este presente 2024. El volante, hoy en Sporting Cristal confesó que hubo encontronazos con quien fue su entrenador.

En charlas con el programa Al Volante de Darinka Zumaeta, Gonzales confirmó lo que era un secreto a voces: “Sí tuve una discusión con el profe Fabián Bustos pero buen todo quedó ahí”. Hace pocos días el DT argentino no hizo referencia alguna sobre alguna discusión.

Sobre su paso por Universitario dijo: “Mi expectativa era otra, yo siempre quise regresar a Cristal, desde que me dijeron para volver al país. No quiero sonar malagradecido con la U pero siempre quise volver a la Florida”, revelando que su idea no era dejar Arabia por la U.

No fue la única indirecta que lanzó al conjunto de Bustos, el fin de semana le preguntaron por su actual club y dijo: “Sí, vine al lugar correcto”, dando a entender que con los Cremas estaba en lugar equivocado.

Christofer Gonzales, jugador de Universitario.

Hace días Fabián Bustos contó que tal vez “la presión del Centenario” fue mucho para Gonzales y no pudo realizar un buen semestre. El DT lo elogió como jugador “es un futbolista fantástico”.

¿Cuánto gana Christofer Gonzáles en este momento?

Christofer Gonzáles gana 25 mil dólares mensuales en Sporting Cristal, aproximadamente, según pudo enterarse la prensa local por sus fuentes más cercanas. Llegando en agosto del 2024, fue fichado hasta diciembre del 2026 y si cumple todo su contrato se llevará 725 mil dólares.