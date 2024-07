El debut oficial llegó después de tantas oportunidades, por eso la emoción de Gustavo Dulanto, tuvo palabras de alegría y respeto para su carrera. El nuevo defensor de Universitario de Deportes tomó la palabra apenas terminó la goleada por 6-0 ante Carlos A. Mannucci, dejando sensaciones personales. Pero también tocó el tema de un posible refuerzo, el más esperado por todo el pueblo merengue: Raúl Ruidíaz.

¿Qué piensa sobre el regreso de Raúl Ruidíaz?

Ante los medios de comunicación, Gustavo Dulanto expuso lo que podría ser la llegada de La Pulga a Universitario de Deportes: “Todos sabemos lo que es Raúl para la ‘U’, la gente lo quiere mucho, nosotros lo respetamos mucho. Hablando como hincha, me gustaría que Raúl esté acá porque somos un gran equipo y la llegada de gente como él y como ‘Gabi’ Costa daría algo más al equipo. Ojalá que pueda venir”. Pudimos ver su rendimiento bajo la señal de (Disney+).

Gustavo Dulanto, también aprovechó para darle la bienvenida al ex Alianza Lima, hoy en la “U”: “Todos sabemos lo que es Gabriel Costa. Jugó en el extranjero, acá en Cristal y Alianza. Viene a sumar. Nosotros lo vamos a recibir de la mejor manera porque sabemos de la clase de jugador que es. Hay algunos que han compartido con él en la selección. Somos una familia y al que venga vamos a apoyar como lo han hecho conmigo”.

¿Cómo se sintió después de regresar a Universitario de Deportes?

Ahora, toca rememorar lo que mencionó por su regreso a la competencia de primera nivel. Gustavo Dulanto tras casi dos años, jugó un partido oficial: “Terminó el partido y me emocioné porque luché para jugar. Si no hubiese estado al nivel, hubiese elegido a otro compañero. El apoyo de mi familia siempre fue importante para mí. Estoy cumpliendo el sueño de mi hija y mi sueño. Este es el inicio y hay que seguir metiéndole que no se ha logrado nada”.

Gustavo Dulanto jugando en la Liga 1. (Foto: IMAGO).

El defensor sabe bien que la exigencia en Universitario de Deportes es máxima, por eso, no se puede guardar absolutamente nada. Pochito promete dejar todo en la cancha: “Estoy muy contento por haber vuelto a jugar después de mucho tiempo. Ganamos contundente. Hoy entraron todos los goles de Cusco y los del partido contra Vallejo. Contentos por el triunfo y tenemos que seguir igual para que el Clausura sea crema”.

Es más, el zaguero nacional sostuvo que si le toca ser suplente en los siguientes cotejos, no tendrá problema alguno. Al final, lo que importa es Universitario de Deportes como club, antes que los jugadores como Gustavo Dulanto: “Yo me estuve preparando mentalmente para si me tocaba o no. La próxima fecha igual Matías ya se levanta su suspensión y si me toca desde el vamos bien, y si no, normal. A apoyar desde donde me toque, esto es una familia”.

¿Cuánto cuesta en estos momentos Gustavo Dulanto?

El pase de Gustavo Dulanto está evaluado en 650 mil euros, según el portal especializado de Transfermarkt. Si bien, hasta hace poco no tiene club profesional, Universitario de Deportes lo fichó a costo cero. Veremos si el central peruano cumple con las expectativas depositadas en su espalda, después de su polémico fichaje, por la cantidad de tiempo que estuvo sin actividad profesional. Fabián Bustos aprobó su llegada, lo debe conocer bien.