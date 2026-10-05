El DT de Argentina encontró la gran diferencia entre Messi y Cristiano Ronaldo: “No se lo vi a nadie”

La era de Lionel Messi en la Selección Argentina llega a su fin el próximo martes 6 de octubre luego del partido amistoso contra Benín, así que Lionel Scaloni, DT de la ‘Albiceleste’, encontró el preámbulo perfecto a la despedida de Leo diciendo la gran diferencia con Cristiano Ronaldo.

Scaloni venía de dejar una premisa clara ante el retiro de Messi de Argentina. “Leo es irremplazable. Nosotros buscaremos la manera de jugar igual, con el mismo sentido a través de la pelota, a través de juntar pases y de llegar al arco unidos como equipo, dijo el entrenador argentino. Ahora, fue inevitable que no llegara la comparación con CR7.

Lionel Scaloni sabe lo que es enfrentar a Cristiano Ronaldo. El exjugador argentino vivió este duelo el 29 de marzo de 2006 en el partido entre Manchester United y West Ham United. ¿La conclusión? Vio en Leo Messi algo que CR7 no le hizo sentir en ese momento.

“No se lo vi a nadie”: Scaloni sobre lo que hace único a Lionel Messi

Scaloni y Messi. (Foto: Getty)

“La sensación de tenerlo a él en la cancha es algo único. Creo que eso es lo que me gustaría que la gente entienda. Lo que él transmite estando en un campo de fútbol, a todo el mundo, al rival, compañero, al hincha rival, al propio… Lo que él transmite no se lo vi a nadie y eso es lo más vamos a extrañar. La Selección Argentina seguirá estando, lógicamente sin él no va a hacer lo mismo, se extrañará esa sensación de lo que él transmite que no se lo he visto a nadie. Conozco jugadores, he jugado con grandres futbolistas, he enfrentado a grandes futbolistas, pero esa sensación que él transmite no se la he visto a nadie“, declaro Scaloni.

¿Quién tiene más partidos en su selección, Messi o Cristiano Ronaldo?

La diferencia es de 25 partidos. Hasta después del partido contra Benín, Messi habrá jugado un total de 208 partidos con la Selección Argentina. Por su parte, Cristiano Ronaldo suma 233 encuentros con Portugal

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