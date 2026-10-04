“Va picando en punta”: Dibu Martínez aprueba al heredero de Messi en la Selección Argentina

La bendición de un referente de la Scaloneta. Descubre las palabras de Emiliano 'Dibu' Martínez sobre Nico Paz y la herencia de la camiseta 10.

Lionel Messi jugará su último partido con la Selección Argentina el próximo martes 6 de octubre contra Benín y una de las grandes dudas empieza a tener respuestas. ¿Quién será su heredero? Leo ya le dio la bendición a un jugador y Emiliano ‘Dibu’ Martínez lo aprobó.

Messi jugó su último Mundial en la Copa del Mundo 2026 y en plena competición decidió sorprender a un jugador de 22 años dándole toda la confianza para que sea su reemplazo llevando la camiseta número ’10’.

“Me acuerdo de él en el partido que me tocó ser titular contra Jordania que vino, y a lo mejor para él es una boludez, pero para mí significó mucho. Vino y me dijo como que dale que la meta que confiaba mucho en mí, que juegue sin miedo como lo hago en mi club“, dijo sobre Leo Messi el otro protagonista de esta historia.

Dibu Martínez aprueba al heredero de Messi en Argentina: “Va picando en punta”

Dibu Martínez y Leo Messi. (Foto: Getty)

Luego de que Nico Paz confesara que recibió la bendición de Messi, ‘Dibu’ Martínez lo aprobó como serio candidato a llevar la camiseta número ’10’ diciendo que “hay muchos chicos que la pueden usar. Obviamente, hasta la próxima fecha FIFA no creo que se use, la va usar Leo, pero va picando en punta“.

Esto fue lo primero que dijo Messi sobre Nico Paz en la Selección Argentina

Nico Paz debutó en la Selección Argentina con una asistencia a Messi en la victoria 6-0 contra Bolivia por la décima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026 y Leo lo elogió diciendo que “más allá de la edad, es un jugador que tiene una cabeza impresionante, por eso está donde está y ojalá siga creciendo y nosotros podamos ayudarlo a crecer, en este equipo se va a sentir bien”.

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