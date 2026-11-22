Lección de códigos en la MLS. Descubre la inesperada reacción de Gonzalo Tapia para defender a Messi tras recibir un brutal pelotazo en la cara.

No la pasaron nada bien y la frustración se apoderó del mismísimo Lionel Messi. Cuando casi todo el mundo del fútbol lo estaba criticando por la agresión a un rival con un balonazo en la cara, el mismo afectado, Gonzalo Tapia, salió a defender a Leo con unas contundentes palabras.

Inter Miami saltó a la cancha del estadio Nu para disputar el primer partido contra Columbus Crew al mejor de tres encuentros en la serie de octavos de final de los Playoffs de la MLS, pero todo empezó de para atrás con una falta penal que no solo terminó en la expulsión del arquero Dayne St. Clair; Tapia también puso el 0-1 al minuto 9 del primer tiempo.

Messi sabía que el partido se puso cuesta arriba y no le gustó que Gonzalo Tapia le quitara un balón cuando quería iniciar un ataque. El ’10’ argentino le puso el balón en la cara al delantero del Columbus Crew y luego hizo el saque de banda directo al rostro del rival. ¡Uh, qué dolor!

Gonzalo Tapia sorprendió a todos y salió a defender a Messi

Messi tras agredir a Tapia. (Foto: Getty)

Lejos de ponerle más leña al fuego ante la agresión de Lionel Messi, Tapia sorprendió a todos y salió a defender al capitán de Inter Miami diciendo que “fue una jugada de partido. Queda ahí, no le veo mayor importancia. No pasó nada más que eso. Es parte del juego. Puede haber pasado en cualquier otra jugada. Ya está, ahora hay que jugar el viernes (27 de noviembre)”.

Esto dijo el técnico de Columbus Crew sobre la agresión de Leo Messi

“Todo el mundo sabe que eso era más que una amarilla. Tristemente, no lo van a revisar y no habrá sanción”, afirmó Laurent Courtois, entrenador de Columbus Crew, cuando le preguntaron por la agresión de Messi a Gonzalo Tapia en la victoria de su equipo 3-0.

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Lionel Messi takes a throw-in off Gonzalo Tapia's face pic.twitter.com/jX3tTuojHe — Tom Bogert (@tombogert) November 22, 2026

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