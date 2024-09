Cuando parece que nada nuevo puede sorprender sobre Lionel Messi después de haberlo ganado todo en el mundo del fútbol, llegó una declaración de un rival que dio mucho de qué hablar. El misterio de por qué es imposible defenderlo podría haber llegado a su fin.

Mientras que Messi no para de disfrutar lo que es su etapa en Inter Miami con la clasificación asegurada a los MLS Playoffs 2024, las cuentas en X que siguen la acción del jugador argentino empezaron a recordar las palabras de grandes estrellas del fútbol sobre el Leo.

“Messi antes de ganar el Mundial es el mismo Messi después de ganarlo, no cambió, no se puso arrogante, no dijo: ‘Ahora soy el mejor’. Lo conozco bien, él no piensa en estas cosas, él está tranquilo, y no sabe que es el mejor jugador de la historia del fútbol. Él no se alaba a sí mismo, pero hace que todos lo alaben, todos lo reconocen como el mejor, aunque él nunca lo haya dicho, pero lo que hizo en la cancha y su humanidad hizo que todos lo respetaran, lo apreciaran y lo reconocieran como el mejor de todos los tiempos”, dijo Ronaldo Luís Nazário en una charla con Neymar.

En la misma línea de la leyenda del fútbol brasileño estuvo la estrella de Liverpool Mohamed Salah, quien afirmó que “me gusta Messi, sus modales son educados y te hacen respetarlo como ser humano, pero como jugador, te verás obligado a respetarlo porque lo que hace está más allá de la capacidad de cualquier otro. Por eso es lo mejor que ha producido el fútbol. Es extraordinario, no ordinario”.

Messi ha ganado un título con Inter Miami. (Foto: Getty Images)

Fabián Vargas es un exjugador que supo ser campeón de la Copa América 2001 con la Selección Colombia y de la Copa Intercontinental (2003) y del Mundial de Clubes (2007) con Boca Juniors e Internacional, respetivamente. Jugando con el Almería enfrentó a Lionel Messi el 20 de noviembre de 2010 en la derrota por ocho a cero contra el FC Barcelona. Leo marcó tres goles en ese partido. En cuanto a selecciones, Vargas enfrentó al 10 argentino en dos ocasiones, Copa América 2007 y Eliminatorias al Mundial de Sudáfrica 2010, con el mismo número de derrotas.

Enfrentó a Messi y reveló por qué es imposible defenderlo

En una conversación que publicó la cuenta de Instagram de la barbería ‘Fidele’, a Fabian Vargas le preguntaron por el jugador más fuerte que enfrentó y luego de nombrar a jugadores como Ronaldinho, Ronaldo Nazário, Carlos Tévez, Riquelme, Leo Messi y Cristiano Ronaldo, el colombiano hizo énfasis en el ’10’ de Inter Miami. “A Messi yo decía: ‘Lo tiro a perfilar hacia su pierna derecha que es la menos hábil, no lo dejo recibir’. No me le pude ni acercar a un metro, una inteligencia. No sé si sentía que iba a ir a presionarlo y marcarlo de esa forma. Jugaba a una intención. Una inteligencia de juego brutal, yo decía tirarlo a la pierna derecha, pero eso era lo mismo. Ese tipo te salía por derecha, por izquierda. Iba en velocidad y frenaba a cero y volvía a arrancar en la misma velocidad en la que venía y eso es muy difícil. Fue brutal lo que sentí cuando lo enfrenté. Él lo ve a uno como en ‘Matrix’, lo veía uno en cámara lenta y él iba a su velocidad, por eso marcaba tanta diferencia”, dijo Vargas.

La copa que Messi está muy cerca de ganar con Inter Miami

Luego de aquel primer título en la Leagues Cup 2023 después de siete partidos, Lionel Messi está muy cerca de ganar una nueva copa con Inter Miami. Se trata del Supporters’ Shield, aquel trofeo que dan en la MLS al equipo que sume más puntos de las conferencia este y oeste. Hasta la fecha 34, el club rosa tiene una ventaja de seis puntos con su inmediato perseguidor (Los Angeles Galaxy) con cuatro partidos por jugar.