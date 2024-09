Con cuatro partidos por jugar, se conoció los puntos que necesitan Messi e Inter Miami para ganar el trofeo que no le dan al campeón de la MLS.

Los puntos que necesitan Messi e Inter Miami para ganar el trofeo que no le dan al campeón de la MLS

Lo que antes parecía imposible, ahora está cada vez más cerca. Inter Miami logró tener un rendimiento tan bueno que, a pesar de no contar con Lionel Messi por 15 partidos, tiene la primera posibilidad de ganar el trofeo que no le dan al campeón de la MLS. ¡Ya se sabe qué necesita!

Al inicio de la temporada, el entrenador Gerardo Martino había dicho que el torneo más importante era la Copa de Campeones de la Concacaf 2024 (Concachampions), pero al quedar eliminados en los cuartos de final, pasaron a tener dos objetivos que se convertirían en tres.

Llegó otra eliminación para Leo Messi e Inter Miami en los octavos de final de la Leagues Cup 2024. Sin embargo, esto no impidió que el equipo rosa siguiera con un paso firme en la MLS, y recibiera el regreso del jugador argentino con un invicto de cuatro partidos con el mismo número de victorias.

Messi regresó con dos goles y una asistencia contra Philadelphia Union para darle la quinta victoria consecutiva a Inter Miami. Era el primer partido del ’10’ tras 105 días, por lo que inició como suplente en el encuentro que terminarían empatando dos a dos frente a Atlanta United el 18 de septiembre.

Con una calificación de 6.6 puntos, según el portal SofaScore, Lionel Messi terminó con un tiro desviado, un regate completado en tres intentos, 25 de 32 pases correctos y un duelo ganado en el suelo de los nueve que tuvo. No fue el mejor partido de Leo, pero el empate uno a uno contra New York City FC acerca aún más a Inter Miami a ganar el trofeo que no le dan al campeón de la MLS.

Los puntos que necesitan Messi e Inter Miami para ganar un nuevo trofeo

La MLS tiene estipulado que el equipo que haga más puntos de las conferencias este y oeste gane el trofeo Supporters’ Shield, pero eso no quiere decir que sea el campeón de la temporada, ya que este se define en un formato de Playoffs. Dicho esto, Inter Miami y Messi necesitan ocho puntos en los cuatro partidos que le quedan para asegurar este trofeo y no depender de lo que hagan rivales como Los Angeles Galaxy y Columbus Crew. El siguiente partido es contra Charlotte FC el sábado 28 de septiembre a las 19:30 ET (20:30 ARG).

El récord que Inter Miami no lograría con Lionel Messi

A pesar de la gran campaña que Inter Miami lleva en la MLS 204, con 12 puntos por disputar contra Charlotte FC, Columbus Crew, Toronto FC y New England Revolution, Inter Miami y Lionel Messi tendrían que hacer nueve para igualar el récord de la mayor cantidad de unidades en una temporada de la MLS o 10 puntos si quieren quitarle el récord a las 73 unidades que New England Revolution consiguió en 2021.