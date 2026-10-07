FIFA sancionaría a Argentina tras la despedida Messi: El error que les costaría caro

¿No aprendieron la lección? El Mundial 2026 no solo dejó una dolorosa derrota para la Selección Argentina en la final y una gran actuación de Lionel Messi en la competición, también trajo consigo duras sanciones. Uno de los motivos que usó FIFA para castigarlos se repitió en la despedida de Leo y podrían ser sancionados.

El viernes 21 de agosto la Comisión Disciplinaria de la FIFA publicó que sancionó a la Asociación de Fútbol Argentino con multas que ascendieron a 321.000 dólares por violar cuatro artículos del Código Disciplinario durante el Mundial 2026. Uno de estos, lo volvieron a romper en la despedida de Messi.

Llegó la hora cero y empezó a sonar el himno de Argentina en el último partido de Lionel Messi con la camiseta ‘Albiceleste’. Fabio Santana, cantante y excombatiente Malvinas, fue el encargado de entonar las estrofas y mientras la transmisión de TV del partido lo mostraba se vio una bandera que tenía el mismo mensaje por el cual el seleccionado argentino fue sancionado tras el Mundial 2026.

FIFA sancionaría a Argentina tras la despedida Messi: El motivo

Fabio Santana y Leo Messi. (Foto: X / @TyCSports)

Si la Comisión Disciplinaria de la FIFA considera que la bandera que apareció en la despedida de Leo Messi tanto en la cancha del estadio Más Monumental como en una tribuna con el mensaje “Las Malvinas son Argentinas” incumple el artículo 13, apartado 2 c del Código Disciplinario, “servirse de un evento deportivo para realizar manifestaciones de índole distinta a la deportiva”, podría llegar una nueva sanción como pasó en el Mundial 2026.

Bandera en la despedida de Messi. (Foto: Getty)

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El puntaje de Messi en su último partido con la Selección Argentina

Fue la figura del partido. Messi se despidió de la Selección Argentina con un gol y dos asistencias en la victoria 3-0 contra Benín y el portal experto ‘Sofa Score’ le dio la calificación más alta del partido con 8.5 puntos.

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