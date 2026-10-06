Messi señaló al culpable de la derrota de Argentina con España en la final del Mundial 2026

Conoce los detalles de la declaración de Lionel Messi señalando las causas de la derrota de Argentina ante España en la final del Mundial 2026.

Tomó el micrófono y se le vio retirarse en paz. Eso sí, como siempre lo hizo y lo seguirá haciendo en la cancha, dio de qué hablar. Lionel Messi no solo se despidió de la Selección Argentina, también señaló al cupable de la derrota contra España en la final del Mundial 2026.

Argentina perdió 1-0 la final del Mundial 2026 contra España sin realizar un solo tiro al arco en más de 120 minutos de juego entre el tiempo reglamentario y la prórroga. Ni si quiera el mismo Messi tuvo un buen partido y ya apareció el gran culpable de la dolorosa caída.

¿Qué le pasó a la Selección Argentina? Leo Messi y compañía estuvieron a menos de diez minutos de perder la semifinal del Mundial contra Inglaterra. Aquellos dos goles en siete minutos para remontar y clasificar a la final implicaron un desgaste físico y emocional tan grande, que el ’10’ argentino lo señaló como el gran culpable de no ser bicampeón de la Copa del Mundo 2026.

Messi señaló al culpable de la derrota en la final del Mundial 2026

Messi en Argentina vs. Benín. (Foto: Getty)

“En el último Mundial estuvimos muy cerquita. La realidad es que no pasó nada raro como se dice. El partido con Inglaterra fue un desgaste muy grande para nosotros. A nivel personal fue desgaste muy grande y la realidad es que llegamos con lo justo, la peleamos como lo hicmos siempre con esta camiseta con todos los compañeros que me tocó pasar y compartir. No solo con ellos y con los que estuvieron en la época que nnos tocó ganar, sino que antes también lo hicimos, pero lamentablemente no pudimos ser campeones, también estuvimos cerquita, pero no tengan duda que todo los compañeros que tuve al lado siempre dejaron todo por esta camiseta”, confesó Messi.

En resumen

Selección Argentina: Lionel Messi se despidió oficialmente y explicó la derrota del equipo.

se despidió oficialmente y explicó la derrota del equipo. Mundial 2026: Argentina perdió la gran final del torneo frente a la selección de España .

perdió la gran final del torneo frente a la selección de . Inglaterra: Lionel Messi culpó al desgaste físico de este partido por perder la final.