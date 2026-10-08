Fue héroe en Qatar 2022, lo borraron de la despedida de Messi y se despidió de todo el plantel

Descubre quién fue el héroe de Qatar 2022 que quedó fuera de la despedida de Messi y se despidió del grupo. ¿No vuelve más?

Aquí pasa algo raro… La despedida de Lionel Messi fue la oportunidad para ver a gran parte de los jugadores de la Selección Argentina que estuvieron en el título del Mundial de Qatar 2022. Sin embargo, hubo un gran ausente y ya empezaron las especulaciones…

Argentina le ganó 3-0 a Benín en el partido amistoso que representó el último de Messi con la camiseta ‘Albiceleste’ y cuando empezaron los actos de despedida del ’10’ empezaron a aparecer jugadores que no fueron convocados. Leandro Paredes y Ángel Di María dos de ellos, pero… Uno brilló por su ausencia en el terreno de juego.

Según contaron en el canal de streaming ‘Azz’, el protagonista de esta historia fue el primero que dejó el vestuario en la despedida de Lionel Messi, estuvo mirando el partido, pero no bajó a la cancha del estadio Más Monumental cuando empezaron los actos para despedir a Leo. Incluso, se despidió de todo el plantel. ¿No vuelve más?

El campeón del mundo que borraron de la despedida de Messi

Final del Mundial 2026. (Foto: Getty)

“Es algo raro, no lo término de descifrar lo de Montiel. Ayer (6 de octubre) el equipo que estaba en cancha eran todos campeones y estaba Di María en el banco, el único jugador extra era Giay que va a ser el futuro. Montiel tendría que haber estado en la misma situación que Otamendi, Lo Celso y De Paul, que son jugadores que estuvieron y que el técnico puede decir ya no los quiero. Entonces, lo convoco solo para ese partido (…) Con Montiel hace tiempo que siento cosas raras“, contó el periodista Esteban Edul.

La confesión de Gonzalo Montiel del penalti definitivo en la final del Mundial Qatar 2022

Con la gran duda de saber si volverá o no a ser convocado, una de las grandes confesiones que dejó Gonzalo Montiel fue sobre el último penal en el Mundial 2026: “Tenía pensado patear fuerte al medio, pero lo venía entrenando, por lo esperó a que el arquero (Hugo Lloris) se tirara y lo pateó para el otro lado”.

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