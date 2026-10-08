El entrenador de Benín confirmó el único regalo que Messi le dio: “Lo intentamos”

La travesía en el vestuario visitante. Descubre el único regalo que Lionel Messi le dio al entrenador de Benín tras su último partido.

Lionel Messi se despidió de la Selección Argentina el pasado 6 de octubre contra un rival que generó mucha curiosidad. Benín fue el seleccionado elegido que, desde la llegada a territorio argentino, tuvo mil y una anécdotas que contar. Una de ellas, el regalo de Leo que confirmó el entrenador Gernot Rohr.

Todo comenzó con un viaje de 25 horas que provocó la descompensación de uno de los integrantes del cuerpo técnio de Benín, según reportó ‘Mega Sports Media’. Llegaron a Argentina y la queja pasó porque uno de los pisos del hotel donde estaban concentrados no tenía agua caliente y el gimnasio no era el adecuado para la preparación de un equipo fútbol.

El balón empezó a rodar y al minuto 10 del primer tiempo empezaron las muestras de respeto a Messi por parte de los jugadores de Benín. La gran mayoría del equipo fue a saludarlo mientras los aplausos empezaban a bajar de las tribunas del estadio Más Monumental. Todo sería diferente al final del partido.

“Lo intentamos”: El DT de Benín confirmó el único regalo que Messi les dio

Lionel Scaloni y Gernot Rohr. (Foto: Getty)

Luego de la victoria de Argentina 3-0 contra Benín, Gernot Rohr, técnico del seleccionado africano, no solo le confesó a la radio francesa RMC, que “fue demasiado difícil. Lo intentamos. Ese es el único punto negro: no les dieron nada a nuestros jugadores. Ni siquiera una foto de Messi. Ni siquiera nos dejaron entrar en su pasillo, ni en el vestuario. La seguridad rechazó a todo el mundo”, también reveló que el único regalo que Leo le dio fue un autográfo: “Pude de darle la camiseta de Messi de 2018 que tenía. Él me la firmó. Después me la devolvió. Eso es todo”.

Mientras Argentina es segunda del Ranking FIFA, este es el puesto de Benín

Luego de la victoria 3-0 en la despedida de Leo Messi, marcó un gol y dio dos asistencias, la Selección Argentina mantuvo el segundo puesto del Ranking FIFA con 1972.80 puntos. Por su parte, Benín subió cuatro puestos y quedó en la posición 89.

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