Lionel Messi predice lo que pasará con la Selección Argentina tras su retiro: “No es normal”

La dura advertencia del capitán antes de irse. Descubre la predicción de Lionel Messi sobre el futuro de la Selección Argentina tras su retiro.

No fue una mañana cualquiera, el 7 de octubre fue el día uno de la nueva era de la Selección Argentina sin Lionel Messi y lo que se viene no será nada fácil. El mismo ’10’ argentino se animó a predecir lo que pasará en la ‘Albiceleste’ con un contundente “no es normal”.

Luego de 21 años, Messi se despidió de la Selección Argentina con 193 participaciones de gol (126 goles y 67 asistencias) en 17.210 minutos y 208 partidos. Se aconstumbraron a ganar y los seis títulos de Leo pusieron la vara alta. ¿Por eso su predicción?

Lionel Messi marcó un gol y dio dos asistencias en su despedida de la Selección Argentina. Terminó el partido contra Benín, tomó el microfono y no solo dejó claro al culpable de que perdieran ante España la final del Mundial 2026, también hizo la predicción de lo que está por venir para la ‘Albiceleste’.

Messi predice lo que pasará con la Selección Argentina: “No es normal”

Messi en su despedida. (Foto: Getty)

“Van a venir momentos duros, seguro, porque no es normal lo que se hizo este tiempo y esos momentos duros tenemos que estar nosotros acompañando más que nunca. Como le digo siempre a ellos (compañeros) y se lo dije la última vez, la última charla, para conseguir objetivos grandes hay que hacer grupos fuertes, hay que hacer grupos unidos porque hay gente que quiere ver mal a la selección y no hay que darles gusto”, predijo Messi.

Esta fue la selección a la que más goles le marcó Messi

Ni Brasil ni Chile ni Uruguay. Lionel Messi se retiró del seleccionado argentino y a la selección que más goles le marcó fue Bolivia con 11 anotaciones. Ecuador y Venezuela comparten la segunda posición con 7 goles recibidos por parte de Leo.

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