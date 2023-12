La Copa América ha sido sorteada y Lionel Messi dirá presente en esta, pero las preguntas sobre su futuro en el mundo de las selecciones va más allá de USA. En medio de diversas declaraciones de La Pulga y hasta Gianni Infantino sobre el tema, nos trasladamos hasta un Mundial del 2026 donde el argentino podría meterse en ese selecto grupo de jugadores que llegaron a la Copa del Mundo rozando los 40 años. Los jugadores más longevos que jugaron el máximo torneo de FIFA.

“Espero que llegue al próximo Mundial, al de después y al del 34 también. Hasta cuando él quiera”, decía la máxima cabeza de Zúrich en las últimas horas. Messi también habló sobre el tema con APPLE TV. Su entrevista repasando Qatar 2022 y una hipotética defensa del título por Norteamérica 2026 acaparan buena parte de las preguntas de la Albiceleste a corto plazo: “Todavía no lo pienso, te soy sincero. A mí me gusta jugar, disfruto de estar con una pelota dentro de la cancha. También de competir y de los entrenamientos. No sé cuánto más voy a jugar”.

Nos planteamos en el verano del 2026 con Messi dentro del primer Mundial de 48 selecciones. Una cita inédita hasta la fecha y a la que Lionel llegaría con 38 años para 39 el día 24 de junio. La Pulga se ha acostumbrado a cumplir años en medio de las grandes citas y si bien verle en USA seria un triunfo total para el certamen, ni mucho menos sería el hacerlo con la mayor cantidad de vueltas al sol sobre sus piernas. Existe un top ten que el rosarino solo podía alcanzar en caso de, como dijo Infantino, incluso llegar a Centenario.

El primero de estos nombres no es el otro que el de Ángel Labruna. La leyenda de River Plate se plantó en Suecia 1958 con 39 años y 260 días en sus piernas. Es uno de los dos jugadores de campo de un top ten dominado por arqueros. David James con Inglaterra en Sudáfrica 2010 (39 años y 330 días), Jim Leighton con Escocia en Francia 1998 (39 años y 334 días) y Ali Boumnijel con Túnez en Alemania 2006 (40 años y 71) empiezan una tabla apta para pocos y donde aparecen más leyendas arriba.

Dino Zoff llegó a España 1982 con 40 años y 133 días para ser campeón del Mundo con Italia. Peter Shilton arribó a Italia 1990 a sus 40 veranos con 292 días en la portería inglesa. El top cinco empieza con Pat Jennings y sus 41 años exactos con Irlanda del Norte en México 1986. Aquí aparece el otro jugador de campo, Roger Milla. El camerunés y su tanto a Colombia en 1990 se dio con hasta 42 años y 33 días encima. Cierran el círculo dos porteros, Faryd Mondragón y Essam El Hadary. El cafetero llegó a Brasil 2014 con 43 años y 3 días, mientras el egipcio reventó todo en Rusia 2018 al saltar al césped con hasta 45 años y 161 días. ¿Se acercará a ellos Messi en el 2026?

El grupo de Messi en la Copa América

Será el primer desafío de los que se vienen a nivel internacional para La Pulga. Tendrá como rivales en la fase de grupos a Perú, Chile y el ganador de Trinidad Tobago o Canadá. La suerte ha querido que Lionel no pueda verse con Brasil hasta una hipotética final en verano del 2024.

Scaloni quiere que siga

“Puede jugar donde quiera, y el equipo se arma alrededor de él. Yo creo que puede seguir jugando en la Selección. La decisión es suya”, palabras del DT de la Albiceleste en Bobo TV días atrás. Para muchos, su salida o no de la selección argentina tras la Copa América será un punto de inflexión total en la decisión de Messi de cara al 2026.