Inter Miami empezó el camino para revalidar el título en la Leagues Cup y una de las buenas noticias que dejó la victoria contra Puebla fue el regreso al gol de Luis Suárez. Sin embargo, el DT del equipo norteamericano reveló al término del encuentro la difícil situación que vive el delantero. ¡Malas noticias para Messi!

(Mira la Leagues Cup 2024 AQUÍ, a través del MLS Season Pass de Apple TV)

El rumor de la llegada de Suárez a Inter Miami empezaba a sonar cada vez más fuerte y la afición del equipo de David Beckham y los hermanos Jorge y José Más se empezaba a ilusionar con aquella dupla de Lionel Messi y el delantero uruguayo que anotó 478 goles en seis temporadas con FC Barcelona.

Sin embargo, unos días antes que se hiciera oficial la llegada de Luis Suárez a Inter Miami, el delantero uruguayo se despidió tras su paso por Gremio con una dura confesión sobre la hipertensión que tiene en la rodilla derecha: “El día antes del partido me tomo tres pastillas de noche, una al otro día de mañana, y el día del partido me ‘pincho’ un diclofenaco, y así es como aguanto. Sino tomo todos esos medicamentos no puedo jugar y estar todo el tiempo así es complicado”.

La MLS tenía a Messi y a Suárez como las figuras a mostrar en el Juego de Estrellas del miércoles 24 de julio, pero Inter Miami publicó por qué no iban a jugar este encuentro: “Leo Messi se perderá el Juego de las Estrellas por una lesión en el tobillo, mientras que Luis Suárez, que recientemente regresó de la selección tras más de 40 días alejado del club, se perderá el Juego de las Estrellas por unas molestias en la rodilla“.

Suárez en el partido Inter Miami vs Puebla. (Foto: Imago)

Inter Miami le ganó a Puebla dos goles a cero con una anotación de Suárez al minuto 27 del segundo tiempo. Llegó la hora de la conferencia de prensa y al entrenador Gerardo Martino le preguntaron por qué salió el delantero uruguayo al minuto 40 de la segunda etapa. En ese momento, apareció la revelación del DT.

Malas noticias para Messi: Martino reveló la difícil situación de Suárez

“Bueno… (lo cambie en el minuto 85) porque esta situación en la que se te puede inflamar la rodilla no es algo que acaba de ocurrir. Tal vez hubo otras instancias que ni siquiera sabías. Ahora tuvimos que decirlo públicamente porque no fue al Juego de Estrellas, pero es una rodilla en la que trabaja permanentemente, semana a semana. Hay días que son mejores, hay semanas que no“, respondió Martino en conferencia de prensa tras el debut de Inter Miami en la Leagues Cup 2024.

El premio que se llevarían Messi e Inter Miami si son campeones de la Leagues Cup 2024

Luego de la victoria contra Puebla, a Inter Miami le alcanzará con un empate frente a Tigres el próximo sábado 3 de agosto a las 20:00 ET (21:00 ARG) para clasificar a los dieciseisavos de final y estar cada vez cerca de ganar los $2 millones de dólares que recibe el campeón de la Leagues Cup 2024. Además, la Concacaf también entrega como premios US$100.000 por cada partido jugado y $50.000 dólares adicionales por cada triunfo.