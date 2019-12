Pedro, el campeón del mundo que está en la órbita de Inter Miami

A pocos días de que finalice el 2019, en Inter Miami trabajan para tratar de armar un equipo competitivo de cara a la presentación oficial en la MLS. Pese a que todavía resta que Diego Alonso asuma como nuevo entrenador, los fanáticos esperan la llegada de algún refuerzo estrella.

En el segundo semestre del 2019, Pedro jugó poco: diez partidos oficiales (seis como titular) y marcó un gol

En las últimas horas, en Inglaterra se anduvo rumoreando que Pedro podría marcharse del Chelsea. El delantero, campeón del mundo con España en 2010, no sumó muchos minutos en el semestre pasado. De hecho, disputó diez encuentros oficiales (seis como titular) y marcó un gol.

El contrato de Pedro con Chelsea vencerá el 30 de junio de 2020

Los títulos de Pedro a lo largo de su carrera.

Enterados de su situación, Inter Miami posó los ojos en el hombre de 32 años, quien obtuvo 20 títulos jugando con la piel de Barcelona. Eso sí, su contrato con los Blues vencerá el 30 de junio de 2020, aunque el club inglés no vería con malos ojos negociarlo.

De todos modos, el elenco de Florida no es el único equipo interesado en Pedro. Los de Beckham tendrán competencia: New York City también apunta al español, quien hace unos días manifestó que le gustaría regresar al Culé: "Si me llaman de Barcelona, lo dejo todo".

¿Dejaría todo por debutar en la MLS con Inter Miami?

Lee También