El mundo del fútbol conoce a Inter Miami y sabe que este año tendrá su debut oficial en la MLS, certamen más importante de Estados Unidos. Pero gran parte de los fans lo descubrieron por una razón: David Beckham es uno de los propietarios del club.

Pero, ¿cómo y por qué fue que el crack inglés decidió introducirse en este nuevo mundo? Es una de las grandes dudas que tienen muchos fanáticos. Por ello, en Bolavip esclareceremos un poco este asunto.

Beckham alzando la Premier League con Manchester United.

Beckham logró dejar una huella a nivel mundial en varios equipos de Europa. Manchester United fue, sin dudas, su mejor etapa: disputó 394 duelos oficiales, marcó 85 goles y aportó 126 asistencias. Allí, gritó campeón en 12 oportunidades. Y luego, brilló con la piel de Real Madrid, donde también conquistó dos trofeos, convirtió 20 goles y aportó 52 asistencias en 159 partidos oficiales.

En 2007, y tras haber dejado el Merengue, la carrera del entonces mediocampista dio un giro inesperado. Decidió aceptar el desafío de jugar en Los Angeles Galaxy, equipo de la Major League Soccer, una liga que todavía no contaba con tantas estrellas como en la actualidad.

Beckham fue el primer futbolista franquicia en jugar en la MLS

Beckham hizo historia en Los Galácticos: anotó 20 goles y aportó 53 asistencias en 124 partidos oficiales. Además, obtuvo cinco título y fue el primer jugador franquicia en la historia de la MLS.

David Beckham, con la piel de Los Angeles Galaxy.

Poco tiempo después de su retiro, a los 38 años, el inglés comenzó a interesarse en el fútbol de Estados Unidos, donde vio una gran oportunidad para poder realizar un proyecto propio en una liga con muchísimas herramientas para crecer.

"Don Garber (Comisionado de la MLS) me explicó el plan de la Liga y decidí unirme"

David Beckham brindando un discurso en la MLS.

¿Por qué decidió introducirse en este mundo? El propio Becks lo reveló a través de un discurso que dio tras la aprobación de la liga: "Es algo que he soñado durante muchos años. Me fui del Real Madrid a Los Ángeles, de un gran club a una liga joven que no estaba completamente establecida. Era un gran desafio. Don Garber (Comisionado de la MLS) me explicó el plan de la Liga y decidí unirme".

"Me encanta la ciudad de Miami por lo mismo que a muchos: la gente, la diversidad, las playas y el clima"

Incluso, el crack también comentó la razón por la que eligió Miami como ciudad para que se instale el club: "Sólo había una ciudad para mí cuando supe que tenía el equipo. Me encanta esta ciudad por lo mismo que a muchos: la gente, la diversidad, las playas y el clima. Hubo momentos muy difíciles, donde pensábamos que no iba a salir adelante el proyecto, había muchas piedras en el camino, pero no nos rendimos".

Beckham siempre fue un hombre en busca de nuevos desafíos. Y ya lo advirtió: "Seremos uno de los mejores equipos. El mejor". ¿Lo conseguirá?





