Los ojos del mundo están fijados en el Inter Miami y en la presentación de Lionel Messi este domingo 16 de julio. Pero un día antes, el equipo comandado por Gerardo Martino debutará oficialmente en un duelo clave para seguir con chances de meterse en los playoffs.

Situación por la que desde el plantel han juramentado dejar de lado por un momento la llegada de la ‘Pulga’ para enfocarse en el duelo de visitante contra el St. Louis City.

El encuentro ya sumó su primer condimento, ya que en el estadio City Park ubicado en San Luis, Misuri, no se permitirá el ingreso de hinchas que hagan alusión a Lionel Messi. En el comunicado entregado se recalcó que no podrán tener camisetas, poleras o gorros sobre Inter Miami, la selección de Argentina, Barcelona, PSG o Newell’s Old Boys.

El equipo del ‘Tata’

Por lo mismo en el cuadro de Gerardo Martino entienden que este encuentro podrá ser el del despegue definitivo. Hasta el momento suman 18 unidades con 21 puntos posibles. Ahora están a 11 del repechaje para playoffs, por lo que acortar distancias en en este momento es clave. Así lo indicó el portero Drake Callender, quien recalcó que “es una parte crítica de la temporada, por lo que todos estamos concentrados”.

Postura que involucra la llegada de Messi y que ha captado la atención de la prensa y los hinchas. Por lo que desean mantenerse al margen de dicho momento ya que es un apronte de palabras mayores ante el líder de la Conferencia Oeste. “Para nosotros, es un juego fuera de casa y todos los juegos fuera de casa en esta liga son bastante intensos”, enfatizó el golero de 25 años.

Por su parte, el ‘Tata’ Martino tratará de repetir la formación del último empate ante DC United. El rosarino tiene presente que de la noche a la mañana no se puede cambiar el equipo, pero ya ha confesado que tiene contemplada la participación de jóvenes valores para renovar el plantel. Además dejó la puerta abierta a nuevos refuerzos para esta temporada.

“Uno de los mayores aspectos positivos es el desempeño de los jóvenes, su compromiso y cómo asumieron la responsabilidad(… ) Para esta semana usaremos a los jugadores que han estado jugando regularmente. Lentamente comenzaremos a agregar cosas en las próximas semanas”, sentenció el rosarino.