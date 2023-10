Cuando Lionel Messi arribó a los Estados Unidos y comenzó a entrenar y jugar con el Inter Miami, mucha gente comenzó a fijarse en una figura particular: su guardaespaldas. Un hombre portentoso físicamente, imponente y que prácticamente se convirtió en la sombra del astro argentino. Durante estos meses se ha hablado bastante sobre él, por lo general sin la información suficiente, y con comentarios sobre un pasado que está guardado bajo siete llaves.

En su momento se comentó en múltiples medios sobre su etapa en las Fuerzas Armadas NAVY Seals de los Estados Unidos, su participación en diferentes operaciones militares y hasta un pasado como luchador en artes marciales. Sin embargo, todo eso es mentira.

El portal norteamericano The Athletic compartió un artículo de investigación sobre la vida y obra de Yassine Cheuko. Y aunque no lograron averiguar demasiado sobre la vida del guardaespaldas de Messi previo a su aparición pública, sí lograron descubrir que muchas de las afirmaciones hechas sobre su vida no son verdad.

Messi conoce a su guardaespaldas desde el PSG

La investigación, llevada a cabo por los periodistas Pablo Maurer y Felipe Cardenas, nos cuenta cómo Messi conoció a Cheuko mucho antes de su llegada a los Estados Unidos, y desmiente por completo que haya sido David Beckham -o su grupo cercano- quien haya elegido a Cheuko para cuidar de su nueva estrella.

De acuerdo a lo publicado, los periodistas lograron robarle unas palabras al guardaespaldas de Messi, y este les llegó a comentar parte de su procedencia. “Vino desde París con Leo [Messi], donde también fue su guardaespaldas mientras estuvo en el PSG”, aseguraron en el artículo.

“Cheuko no fue el elegido a mano por David Beckham para proteger a Lionel Messi en Miami. Cheuko conoce a Messi desde hace años, y trabajó como seguridad en el PSG por cinco años, incluso desde antes de que Messi llegue al club desde el Barcelona”, explicaron.

Luego de que quede claro de que Beckham no tuvo nada que ver con la inclusión de Yassine Cheuko como seguridad privada de Lionel Messi, quedaba como punto central desmentir los rumores sobre su pasado como miembro de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos.

No tiene un pasado en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos

Esto ya había sido reportado por diferentes medios, los cuales consultaron fuentes cercanas a los NAVY SEALS e incluso pasaron por los registros de la milicia norteamericana, donde el nombre de Cheuko no apareció por ningún lado.

Y esto tiene un claro motivo: Yassine Cheuko no vivió en Estados Unidos en su vida, antes de tener esta posibilidad de acompañar a Lionel Messi en su aventura por la Florida.

Esta información se confirma tal vez por la fuente menos pensada: Gerardo Martino. En charla con los investigadores del asunto, el entrenador del Inter Miami reveló información clave sobre Yassine Cheuko, quien ha pasado más tiempo en el banquillo del Inter Miami y en las adyacencias del terreno de juego que cualquier otra persona desde que Messi ha llegado al club.

“Voy a aprovechar esta conversación para decir algo que quería decir, pero que no había tenido la oportunidad”, inició Martino, en su diálogo con Maurer y Cardenas. “La realidad es que mucha gente inventa historias que terminan causando problemas para los protagonistas involucrados. Él [Cheuko] jamás estuvo en Estados Unidos. No estuvo en la guerra, ni en parte de la milicia de Estados Unidos. Todos esos reportes sobre él en las últimas semanas son falsos”, sentenció.

De esta forma si bien no logramos conocer las vivencias de Yassine Cheuko antes de conocer a Messi, sí pudimos descubrir que varias de las afirmaciones que se han hecho sobre él, son completamente falsas.

Aún así, sería bueno algún día conocer al hombre que cuida al astro argentino, sus historias sobre las publicaciones en Instagram que lo han ubicado en países como Tailandia, Indonesia y con personalidades como el ex campeón mundial de UFC, Khabib Nurmagomedov.

