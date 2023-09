Faltan apenas un par de días para que el Inter Miami enfrente al Houston Dynamo en la final de la US Open Cup y si bien la participación de Lionel Messi es una incógnita, propios, e incluso los árbitros esperan ver al argentino en cancha.

En una reciente entrevista con el medio norteamericano Fansided, el referee Jon Freemon, encargado de dirigir el partido, habló sobre el desafío que enfrenta, especialmente ahora que Messi ha puesto a la MLS y a todo el fútbol norteamericano en otro nivel de exposición.

Freemon sobre dirigir en la MLS desde la llegada de Messi

“Como árbitros, definitivamente sentimos la presión, con toda la atención de la prensa y que la liga tiene en general ahora. Tenemos muchos más ojos encima que hace un año”, explicó Freemon ante lo que ha provocado la llegada de Messi a su territorio.

El experimentado árbitro añadió también que “esta final se puede sentir algo diferente de otras previas, con la atención que atraerá. Haremos lo posible para manejar la presión y manifestarlo en una buena tarea del equipo arbitral.”

Freemon no se escondió detrás de una falsa sensación de omnipotencia y aseguró: “Decir que no siento presión sería mentir, pero me he vuelto muy bueno en controlarla y enfocarme únicamente en mi actuación. Al final del día, es otro partido, el trabajo es el mismo, sólo habrá más gente mirando.”

No obstante, al final de todo Freemon asegura que ni él ni su equipo de ayudantes son los protagonistas del partido: “queremos que sea sobre los jugadores, sobre el juego y que los fanáticos se emocionen y sean parte del partido“, sentenció.

¿Cuándo es el próximo partido de Inter Miami?

Luego del empate 1 a 1 contra Orlando City, el próximo partido de Inter Miami será la final de la US Open Cup el miércoles 27 de septiembre vs. Houston Dynamo a las 20:30 ET (21:30 ARG). Lionel Messi está en duda por una fatiga en el músculo posterior de la pierna derecha.