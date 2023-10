Lionel Messi no pudo cumplir dos de los tres objetivos planteados desde que debutó en Inter Miami y de inmediato críticos como Álvaro Morales no dudaron en atacarlo, pero… Surgió el mejor meme que le responde al periodista de ESPN y a todos los contradictores de Leo.

El impacto de Messi fue inmediato al registrar 10 goles y una asistencia para el título de la Leagues Cup 2023. Sin embargo, su ausencia por descanso y una molestia muscular pesó a la ahora de perder la final de la US Open Cup y no clasificar a los MLS Playoffs 2023. Ahí apareció Morales en todo su esplendor.

“Excusa número uno: es que él solo no puede. Excusa número 2: es que todo dependía de su estado de felicidad. Si Leo Messi no está feliz, no puede. Excusa número 3: es que ya ganó la Copa del Mundo, esto ya no importaba”, dijo Álvaro Morales en un video de X (Twitter) y le iban a responder de manera épica.

Llegó un nuevo día 10 del mes 10 para honrar aquellos jugadores que se hicieron grandes usando este mítico número. Inter Miami no dejó pasar esta fecha por alto y le dedicó un mensaje a Lionel Messi. Hasta ahí todo normal, pero reaccionaron con un meme que incluyó a la leyenda Thierry Henry.

El mejor meme sobre Messi que le respondió a Álvaro Morales

“Hoy 10 / 10 recordamos 10 momentos memorables de nuestro capitán“, publicó Inter Miami como mensaje para Leo Messi. Una de las reacciones a esta publicación escribió “ya tiene tantos grandes momentos y apenas lleva 5 meses allí” junto a un meme con la imagen de Thierry Henry y la frase “puedo verlo y sentirlo… Está cocinando”. Una de las mejores respuestas a Álvaro Morales y todos los críticos del capitán de la Selección Argentina.

El próximo partido de Lionel Messi

Luego de la derrota de Inter Miami contra FC Cincinnati que los eliminó de la MLS 2023, Lionel Messi fue convocado por la Selección Argentina y su próximo partido será vs. Paraguay el jueves 12 de octubre a las 19:00 ET (20:000 ARG) por la tercera fecha de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026.

¿Cuántos goles tiene Messi en Inter Miami?

En total, Lionel Messi suma 11 goles con Inter Miami en trece partidos disputados. Diez fueron en la Leagues Cup 2023, que convocó equipos de la MLS y la Liga MX, y que significó el primer título desde su llegada a Estados Unidos. La última anotación de Leo se registró ante New York Red Bulls en el debut en la liga de USA.