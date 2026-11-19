El francés necesita apenas de 18 partidos para conseguir un reconocimiento que La Pulga no pudo levantar en su dia. Messi ya piensa en playoffs.

La figura de Antoine Griezmann ha revolucionado la MLS. El delantero francés brilla por Orlando City y consigue en apenas 18 partidos hasta reconocimientos que en su día Lionel Messi se quedó sin poder levantar. Es el Novato del Año en un torneo que poco a poco se acerca a su fase de playoffs para buscar quitarle el título al Inter Miami del Kily González.

Griezmann levantó el premio Novato del Año. Hablamos de un reconocimiento donde clubes, jugadores y medios de comunicación votan al mejor futbolista debutante de la MLS. El francés se quedó con más del 50% de los votos a nivel general imponiéndose a nombres como Guilherme del Houston Dynamo o André Luís, delantero del Sporting Kansas City. Messi en su día no pudo conseguirlo.

Recordemos que el argentino llegó al Inter Miami en el verano del año 2023. Firmó un gran desempeño a nivel individual, pero terminaría cayendo en las votaciones generales del premio Novato del Año del certamen frente al griego Giorgos Giakoumakis. El futbolista que por entonces defendía los intereses del Atlanta United sumó 17 goles y 3 asistencias a lo largo de sus primeros 27 partidos por el soccer.

Números similares a los que Antoine Griezmann ha firmado en esta temporada. El francés ya tiene 14 goles y 8 asistencias a lo largo de los encuentros que ha disputado desde el mes de julio. Nadie ha igualado su aportación goleadora en un Orlando City que no nos olvidemos que además es el clásico rival del Inter Miami desde la fundación del club de David Beckham.

Giorgos Giakoumakis le sacó el Novato del año a Messi en 2023: GETTY

Al francés le bastaron solo 18 partidos. Todo para conseguir el único premio individual que se le resistió a Messi de momento por la MLS. Ambas franquicias se preparan para los playoffs de una temporada donde el Inter Miami defenderá el título de campeón. Poco a poco nos acercamos a las fases definitivas de un torneo donde la Pulga y quien fuese su excompañero en Barcelona son también los máximos candidatos a quedarse con el premio a MVP del curso.

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