El argentino se volvió a consolidar como máximo artillero de la MLS. Se une a Cristiano Ronaldo y otros cracks.

La figura de Lionel Andrés Messi continúa siendo tendencia en la MLS. Inter Miami se alista para los playoffs del campeonato y donde defenderá el título. Todo ello mientras su estrella sigue consolidando marcas con pocos precedentes en la historia del soccer de los Estados Unidos de Norteamérica. La Pulga se convirtió en el primer jugador en la historia del torneo en repetir la Bota de Oro. No es el primero que lo consigue en dos continentes distintos.

Messi se quedó con el premio goleador de la temporada regular de la MLS. Lo hizo después de una primera fase del torneo donde anotó 29 goles a lo largo de 28 partidos oficiales. Mejora sus números de una última temporada donde antes de ganar el título con Inter Miami anotó 26 tantos a lo largo de 31 batallas. La Pulga es el primero en conseguir dos Botas de Oro consecutivas en el soccer y no nos olvidemos que tiene el récord en España de hasta 5 ediciones.

Pero el argentino no es el primero en lograr ese tipo de reconocimientos a lo largo de la historia del fútbol internacional. En primer lugar surge la figura de Isidro Lángara. Un legendario delantero español que posee el récord formidable de ser goleador en 3 continentes distintos como Europa, Sudamérica y Norteamérica, de la mano del Oviedo, San Lorenzo y Real Club España de México. Romário también conseguiría algo similar en clubes como el PSV de Países Bajos, Barcelona, Vasco da Gama y en Asia de la mano del Al-Sadd.

Alfredo Di Stéfano también se mete en este selecto grupo de cracks gracias a consolidarse como máximo goleador en diferentes ediciones de la Liga Argentina con River Plate, en Colombia con Millonarios y en España por supuesto de la mano del Real Madrid. Justamente la Casa Blanca del fútbol incluye también en este ranking a la figura de un Cristiano Ronaldo al que Messi ha igualado en las últimas horas.

CR7, otro que ha sido máximo goleador consecutivo en dos continentes: GETTY

El atacante luso logró ser goleador del campeonato local en ediciones consecutivas tanto en España como en Inglaterra. También lo lograría en Italia antes de unirse al fútbol asiático de la mano del Al-Nassr. Hablamos de hasta cuatro países distintos donde Cristiano Ronaldo se ha consolidado de forma consecutiva como el máximo anotador del torneo de Primera División. Messi ya se le suma en cuanto a futbolistas que lo lograron en continentes distintos y de manera consecutiva.

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El primer rival de Messi e Inter Miami en el playoff

Columbus Crew será el primer rival de las garzas en este camino a buscar el bicampeonato. Recordemos que esta edición de la MLS incluirá una serie de enfrentamientos al mejor de 3 duelos donde veremos si el equipo de Kily González puede sentenciar todo en apenas 180 minutos. Lentamente se va armando la fiesta de fin de año en el soccer de Norteamérica.

En caso de superar a Columbus, Inter Miami tendrá la posibilidad de medirse contra el ganador de Filadelfia y St. Louis City. Pensando en escenarios más avanzados del torneo aparece también la posibilidad de medirse con franquicias más que candidatas para el título como lo son la de Chicago con Robert Lewandowski o Nashville, que no nos olvidemos se quedó con el Supporters’ Shield tras quedar primero en la clasificación general de la MLS.

Datos claves

Lionel Messi ganó la Bota de Oro de la MLS con 29 goles .

ganó la de la con . Lionel Messi y Cristiano Ronaldo lideran la lista con títulos de goleo en dos continentes .

y lideran la lista con títulos de goleo en . Columbus Crew enfrentará al Inter Miami de Messi en la primera ronda del playoff.