El gran reto del '10'. Descubre la maldición de 14 años en la MLS que Lionel Messi busca romper con el Inter Miami.

Cuando parecía que poco y nada le faltaba por conseguir a Lionel Messi en el mundo del fútbol, apareció un nuevo desafío con Inter Miami que está cerca, muy cerca de poner primera marcha. En la MLS no ha pasado hace 14 años.

Inter Miami y Messi terminaron la fase regular de la temporada MLS 2026 en la segunda posición de la Conferencia Este con 60 puntos. No pudieron repetir el trofeo del Supporters’ Shield que le dan al equipo que más puntos hace entre las dos conferencias de la liga de Estados Unidos.

Sin embargo, hay un nuevo reto en el horizonte, y ya conoce cuál será el primer rival que Leo Messi e Inter Miami deberán superar. El equipo rosa enfrentará a Columbus Crew en la primera ronda de los MLS Playoffs 2026 el sábado 21 de noviembre a las 20:00 ARG.

Messi busca conseguir algo que no ha pasado hace 14 años en la MLS

Messi ya ganó la MLS con Inter Miami. (Foto: Getty)

Cuando empiece la acción de los Playoffs de la MLS, Messi e Inter Miami estarán buscando el primer bicampeonato en la liga de Estados Unidos que no pasa desde el 2012. El último equipo que logró hacerlo fue Los Angeles Galaxy con los títulos en 2011 y 2012.

Este es el formato de la primera ronda de los MLS Playoffs 2026

Inter Miami y Lionel Messi no enfrentarán una sola vez a Columbus Crew en la primera ronda de los MLS Playoffs 2026, ya que esta ronda se juega en formato al mejor a tres partidos. El segundo duelo de esta llave será el viernes 27 de noviembre a las 22:00 ARG.

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