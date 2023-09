Un nuevo espectáculo dijo presente en el fútbol de Estados Unidos. Más de 70.000 espectadores vieron como Inter Miami sufrió una dura derrota contra Atlanta United, y a pesar de que Lionel Messi no jugó, hicieron una denuncia pública por la goleada que sufrió el equipo que ahora lidera Leo: “Nos robaron en Atlanta”.

Inter Miami perdió 5 a 2 en la jornada MLS del 16 de septiembre de 2023 y dos de los goles que recibieron llegaron con polémica incluida. Esto no lo aguantó una cuenta partidaria que sigue la acción tanto del equipo norteamericano como de Leo Messi.

Luego de irse adelante en el marcador con un gol de Leonardo Campana, el VAR (Video Asistencia Arbitral por su siglas en inglés) dijo presente en el estadio Mercedes-Benz por la duda que había si el remate de Tristan Muyumba había entrado en el arco de Inter Miami.

La denuncia pública por la derrota de Inter Miami: ‘Nos robaron en Atlanta’

La transmisión oficial de Apple TV mostró una y otra vez la jugada, pero no se alcanzaba a ver si era o no gol de Atlanta United. El árbitro Jair Marrufo convalidó la anotación y de ahí en más Inter Miami no pudo remontar el marcador. Pesó la ausencia de Lionel Messi y la denuncia pública estaba por llegar.

Además del gol dudoso que convalidó el VAR, apareció una imagen en X (Twitter) en la que se ve una supuesta posición adelantada de Georgios Giakoumakis para el cuarto gol de Atlanta United. Frente a esto estalló la cuenta partidaria ‘Inter Miami FC Hub’ e hizo una denuncia pública: “¡Un gol que no entró, pero no fue revisado porque no hay tecnología de línea de gol y el otro donde el jugador parecía fuera de juego pero no fue revisado! (…) Nos robaron en Atlanta”.

¿Cuándo es el próximo partido de Inter Miami?

Luego del partido ante Atlanta United, Inter Miami tendrá pocos días de descanso. Jugará el próximo miércoles 20 de septiembre ante Toronto FC en el estadio DRV PNK a las 19:30 ET (20:30 ARG). Se espera que Lionel Messi retorne al equipo titular tras no estar convocado en los últimos dos juegos.

¿Cuántos goles tiene Messi en Inter Miami?

En total, Lionel Messi suma 11 goles con Inter Miami en once partidos disputados. Diez fueron en la Leagues Cup 2023, que convocó equipos de la MLS y la Liga MX, y que significó el primer título desde su llegada a Estados Unidos. La última anotación de Leo se registró ante New York Red Bulls en el debut en la liga de USA.