En la lista de las entidades más orgullosas por la nueva exhibición de Lionel Messi con la Selección Argentina, la MLS dio un paso al frente con varias muestras de felicidad que publicó en X (Twitter). Una de estas llegó con una frase en inglés inventada para reaccionar al golazo de Leo.

Lejos de convertirse en un obstáculo para Messi, la MLS se ha mostrado como un aliado del jugador argentino a la hora de apoyarlo y defenderlo ante las críticas por los partidos que debió descansar debido a una molestia muscular. Así que… ¿Cómo no reaccionar al primer gol en el partido Perú vs. Argentina por las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026?

Frente a la polémica que surgió en el mundo de la MLS porque Inter Miami no avisaba con tiempo que el ’10’ argentino no iba a jugar puesto que iba a descansar así no estuviera lesionado, Don Garber, comisionado de la liga, sostuvo que “Messi probablemente ha jugado más partidos de los que nadie esperaba (…) Estas son decisiones que los clubes deben tomar y los comisionados apoyarán cualquier decisión que tome el equipo“.

Después de mostrar por medio del comisionado el gran apoyo que le dan a Leo Messi, la cuenta oficial de la MLS en X (Twitter) reaccionó con cuatro mensajes a la actuación del jugador argentino con dos goles en la victoria de Argentina contra Perú por 2 a 0. Lionel brilló en la cuarta fecha de las Eliminatorias Sudamericanas.

Luego del triunfo de Argentina, la MLS publicó dos mensajes para Lionel Messi: “Dos goles de Messi en la eliminatoria mundialista ante Perú. Solo cosas de GOAT (Mejor de Todos los Tiempos) y “máximo goleador de todos los tiempos en la historia de las eliminatorias mundialistas de la Conmebol”. Sin embargo, ninguno de estas publicaciones tuvo la frase que inventaron para rendirse ante el nivel de Leo.

La frase que inventó MLS para reaccionar al gol de Messi con Argentina

Si bien es cierto que uno de los apodos más famosos de Messi en el mundo del fútbol es ‘Dios’, la MLS decidió inventarse una frase en inglés para reaccionar al primer golazo del jugador argentino contra Perú el 17 de octubre de 2023. En lugar de decir ¡oh, Dios mío!, la liga de Estados Unidos inventó la nueva forma para describir un golazo de Leo: “¡Oh, Messi mío!”.

El último partido de Lionel Messi con Inter Miami en la MLS 2023

Gerardo ‘El Tata’ Martino había dicho sobre Lionel Messi y los jugadores que Inter Miami tenía convocados a la fecha FIFA que “se evaluará para ver si tiene sentido que jueguen el último partido de temporada el sábado en Charlotte”. No obstante, en los planes de Leo estaría jugar el último encuentro de la temporada MLS 2023 el sábado 21 de octubre a las 18:00 ET (19:00 ARG). “Entrenaré, jugaré el partido que nos queda ahora e intentaré llegar lo mejor posible para noviembre para ver si puedo estar otra vez (con la Selección Argentina)“, afirmó el jugador argentino tras la victoria contra Perú.