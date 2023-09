Los jugadores estelares de Los Angeles FC instalaron la narrativa de restarle importancia a Lionel Messi como rival en el partido de la jornada MLS del 3 septiembre de 2023. Uno de ellos fue el defensor italiano Giorgio Chiellini, quien recibió una épica respuesta por parte del jugador argentino.

Mietras que Carlos Vela, capitán y figura de LAFC, sostuvo en rueda de prensa que “no importa contra quién juegue. No me importa el rival. No tengo un recuerdo especial con Messi“, Chiellini afirmó que “tenemos que respetarlos, pero no tenemos que tenerles miedo”. La premisa contra Leo y compañía estaba sobre la mesa y lo mejor estaba por venir.

Inter Miami fue más efectivo que eficaz y cuando parecía que podría perder el partido, Leo Messi cumplió lo que el mismo Giorgio Chiellini había dicho: “Nunca he visto una versión no peligrosa de Messi”. Con dos asistencias, el jugador argentino iba a ser la gran figura de la victoria por 1 a 3 contra Los Angeles FC.

La épica respuesta de Messi a Chiellini por decir que no le tenía miedo

Luego de que Giorgio Chiellini dijera que no le tenía miedo al Inter Miami de Leo y compañía, Lionel Messi volvió a demostrar el tipo de jugador que es al responderle al defensor italiano con un gesto que aplaudió todo el mundo del fútbol.

El árbitro Ted Unkel pitó el final del partido entre Inter Miami y Los Angeles FC, Chiellini no dudó en acercarse a Messi y tras un emotivo abrazo le pidió a Leo que se tomara una foto con su hija. La respuesta de Lionel, a pesar de que antes el defensor italiano había calentado el partido, fue hacerlo con toda la amabilidad del mundo en un video que superó las 1.5 millones de reproducciones en X (Twitter).

¿Cuándo es el próximo partido de Inter Miami?

Luego de la victoria 1 a 3 contra Los Angeles FC del domingo 3 de septiembre, Inter Miami jugará contra Sporting Kansas City el sábado 9 de septiembre a las 19:30 ET (20:00 ARG) en un partido en el que no contará con Lionel Messi al estar convocado por la Selección Argentina para las dos primeras fechas de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026.

¿Cuántos goles tiene Messi en Inter Miami?

En total, Lionel Messi suma 11 goles con Inter Miami en once partidos disputados. Diez fueron en la Leagues Cup 2023, que convocó equipos de la MLS y la Liga MX, y que significó el primer título desde su llegada a Estados Unidos. La última anotación de Leo se registró ante New York Red Bulls en el debut en la liga de USA.