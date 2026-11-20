La Pulga sigue creciendo en cuanto a sueldos se refiere. Solo 5 franquicias de la MLS cobran más que Messi.

Son oficiales los datos de los sueldos de la MLS 2026. Lionel Andrés Messi vuelve a mostrarse como el salario más alto de una competición donde su compensación anual supera a 25 de las 30 franquicias del torneo en cuanto al pago total del salario de los jugadores se refiere. Los números llegan hasta 28 millones de dólares.

Hablamos del sueldo que tiene Lionel Andrés Messi en un club revolucionado a partir de su figura. Desde su arribo en el 2023 y si tenemos en cuenta su compensación salarial de este año, únicamente cinco clubes incluyendo el de la Florida pueden decir que tienen una masa salarial superior al salario del rosarino.

Columbus Crew, Orlando City, Charlotte FC, New York City FC, Nashville SC, New England Revolution, FC Cincinnati, Vancouver Whitecaps, Toronto FC, St. Louis City, Seattle Sounders, San Jose Earthquakes, New York Red Bulls, Portland Timbers, San Diego FC, Austin FC, Houston Dynamo, Real Salt Lake, Colorado Rapids, Minnesota United, FC Dallas, CF Montréal, D.C. United, Sporting Kansas City y Philadelphia Union. Todas estas franquicias pagan a sus jugadores menos dinero que el que percibe La Pulga cada 12 meses.

Inter Miami, Chicago Fire, Atlanta United, LA Galaxy y LAFC. Son los únicos clubes que en este momento pagan más a sus jugadores que el dinero que el Inter Miami tiene que dejarse solamente en Lionel Andrés Messi. La Pulga sigue creciendo en un apartado salarial, donde a nivel global tiene pocas comparaciones en cuanto a cantidad de equipos superados por el sueldo por un solo jugador.

De Paul, el otro jugador del Inter Miami en el top 10 de sueldos de la MLS: GETTY

Es importante remarcar que los datos publicados por la web de jugadores de la MLS únicamente hablan del pago de sueldos. Las compensaciones totales del Inter Miami a Messi, como han revelado directivos del club como Jorge Mas, superan los 70 millones de dólares anuales. La Pulga es, sin dudas, el mayor activo de un torneo donde los playoffs se robarán la atención de todos hasta finales de año

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Top 10 de sueldos de la MLS 2026

1. Lionel Messi (Inter Miami) – 28,33 millones de dólares

(Inter Miami) – 28,33 millones de dólares 2. Robert Lewandowski (Chicago Fire) – 19,51 millones de dólares

(Chicago Fire) – 19,51 millones de dólares 3. Antoine Griezmann (Orlando City) – 13,98 millones de dólares

(Orlando City) – 13,98 millones de dólares 4. Son Heung-min (LAFC) – 11,15 millones de dólares

(LAFC) – 11,15 millones de dólares 5. Breel Embolo (Atlanta United) – 10,81 millones de dólares

(Atlanta United) – 10,81 millones de dólares 6. Rodrigo De Paul (Inter Miami) – 9,69 millones de dólares

(Inter Miami) – 9,69 millones de dólares 7. Hirving Lozano (LA Galaxy) – 9,33 millones de dólares

(LA Galaxy) – 9,33 millones de dólares 8. Miguel Almirón (Atlanta United) – 7,88 millones de dólares

(Atlanta United) – 7,88 millones de dólares 9. Allan Saint-Maximin (Charlotte FC) – 7,20 millones de dólares

(Charlotte FC) – 7,20 millones de dólares 10. Emil Forsberg (New York Red Bulls) – 6,04 millones de dólares

Datos claves