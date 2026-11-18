Tras el retiro de Messi y sus goles ante Costa Rica, la prensa española le señala como el nuevo 10 de Argentina. Nico Paz enamora a todos.

Argentina cerró un año 2026 marcado por el retiro de Lionel Andrés Messi del combinado Albiceleste. También por un recambio generacional que incluirá la llegada de diferentes nombres de peso a la primera plantilla de Lionel Scaloni. Tras la goleada frente a Costa Rica, diferentes medios españoles señalan a Nico Paz como el claro heredero del futbolista del Inter Miami.

El actual crack del Como se despachó con dos golazos frente a Costa Rica. Todo ello en una ciudad de Córdoba donde se vivió el primer partido post Messi en el combinado albiceleste. Se señala a Nico Paz como el claro heredero en medios como MARCA o Diario As de la figura de un Lionel Andrés cuyo vacío se ha notado de momento únicamente en las gradas.

“Viendo el partido de esta noche, quedan claras dos cosas en esta Argentina posMessi: Nico Paz es el indiscutible nuevo número 10 de la Albiceleste. La 10 aún no la lleva nadie en la era posMessi (aunque en los torneos FIFA sí debe portarla alguien), pero su categoría y clase le hacen merecedor del peso de llevar el número del crack Lionel”, párrafos del diario Marca analizando el encuentro donde Argentina venció por 7-0 a Costa Rica.

Señalan la calidad técnica de Nico Paz y su crecimiento en cuanto a números ofensivos se refiere como otro motivo vital para verle como el posible heredero de la Pulga. Es quien más goles anotó en el combinado albiceleste desde el retiro de Messi: “Esta noche marcó un doblete de crack. El segundo gol, tras deshacerse de varios rivales, y meter un derechazo (su pierna mala) escalofriante. Es el quinto gol de NP tras el Mundial después de los logrados ante Bolivia, Burkina y Benin”.

España ve a Nico Paz como el heredero de Messi: GETTY

2026 ha supuesto un año de crecimiento total para la figura del zurdo del Como de Italia. Se convirtió en el gran referente del equipo de la Serie A e igualmente ya en un fijo de las convocatorias de Lionel Scaloni. En tiempos donde tanto se busca un posible heredero de Messi en cuanto a dorsal se refiere, por España no dudan que este justamente debería pasar por el futbolista nacido en Tenerife.

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Nico Paz, otro talento que se le escapó a España

Su padre jugó para la selección argentina durante muchos años, pero la realidad es que Nico Paz contó antes con un pasaporte español que argentino. Nacido en la isla de Tenerife, pudo haber elegido al combinado español a lo largo de toda su etapa juvenil. Terminó decantándose por la selección albiceleste y no es el único que lo ha hecho a lo largo de los últimos años.

Además de Nico Paz, se destacan casos como el de Keita Baldé, Hakimi del PSG, Brahim o incluso Alejandro Garnacho. En la vigente campeona del mundo se siguen lamentando el hecho de no poder contar con una serie de talentos que entienden como absolutamente generacionales y que hicieron parte de los jóvenes nacidos en su territorio nacional a lo largo de los últimos 25 años.

Datos claves

El diario Marca señaló a Nico Paz como el nuevo número 10 de Argentina .

señaló a como el nuevo número de . Nico Paz anotó un doblete en la victoria 7-0 de Argentina frente a Costa Rica .

anotó un doblete en la victoria de frente a . Nico Paz suma cinco goles con Argentina desde el retiro de Lionel Messi.