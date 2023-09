La euforia por Lionel Messi no para en la Major League Soccer (MLS) y siguen apareciendo personalidades en el Lockhart Stadium. Este miércoles se jugó la final de la US Open Cup y el streamer, Adri Contreras publicó su reacción al enterarse que el ídolo argentino no jugaría luego de ingresar al VIP del estadio.

El precio de las entradas para ver a Lionel Messi con Inter Miami ha sido tendencia en las últimas semanas. Los valores de las entradas para el Lockhart Stadium se han disparado tras la llegada del argentino y muchos fanáticos han tenido mala suerte con la última lesión de La Pulga.

Inter jugó este miércoles la final de la US Open Cup ante Houston Dynamo y el capitán del equipo no entró a la convocatoria por su lesión muscular. Han sido muchas las personas que pagaron grandes cantidades de dinero para verlo al campeón del mundo, pero este vio el partido desde los palcos.

Pagó 30.00 dólares y no vio a Messi

Uno de los que se presentó en el estadio de Inter Miami fue el streamer español, Adri Contreras. El tiktoker es reconocido por ser uno de los miembros de la Kings League de Gerard Piqué e Ibai Llanos, siendo el campeón del primer split con su equipo, ‘El Barrio’.

Así como le ocurrió a muchos, Adri Contreras no pudo ver a Messi en la final de la US Open Cup. El streamer publicó en sus redes sociales su reacción al enterarse que el argentino no entraría al partido. “Vas a un reservado VIP de US$30.000 en Miami para ver jugar a Messi… y no juega“.

¿Cuántos goles tiene Messi en Inter Miami?

En total, Lionel Messi suma 11 goles con Inter Miami en 12 partidos disputados. Diez fueron en la Leagues Cup 2023, que convocó equipos de la MLS y la Liga MX, y que significó el primer título desde su llegada a Estados Unidos. La última anotación de Leo se registró ante New York Red Bulls en el debut en la liga de USA.

¿Cuándo es el próximo partido de Lionel Messi con Inter Miami?

Luego de la final de la Lamar Hunt US Open Cup, Inter Miami vuelve a la acción de la MLS. Recibe como local a New York City FC este sábado 30 de septiembre. Lionel Messi está en duda por una fatiga en el músculo posterior de la pierna derecha.

¿Cuántos títulos tiene Lionel Messi?

Lionel Messi tiene 43 títulos conseguidos a lo largo de su carrera. En su lista destacan la Champions League, Mundial de Clubes, Copa América, el Mundial de Qatar 2022 y la Leagues Cup con Inter Miami. Con esto iguala a Dani Alves, que tiene 43. Hubo una gran polémica en el último tiempo ya que se le adjudicaba la Supercopa de España 2005 sin que haya sido convocado.