Inter Miami sigue sin poder ganar en la Major League Soccer. El equipo de Gerardo Martino empató 2-2 ante el DC United y sigue último en la Conferencia Este. Pese a ello, el cuadro formado en 2018 mostró una importante mejora en comparación a lo realizado en fechas anteriores.

Incluso estuvo cerca de quedarse con el triunfo pero sobre el final el cuadro local le arrebató los tres puntos. Sin embargo, lo que más llamó en esta jornada fue una particular celebración contra Lionel Messi y su nuevo equipo.

Todo comenzó en el minuto 64′, cuando el griego Taxiarchis Fountas aprovechó una jugada colectiva del DC United y con certero remate marcó el 1-1 momentáneo. Pero luego vino la polémica de la jornada.

En su festejo además de mandar a callar a la gente, hizo el gesto de ‘llorones’ y apuntó contra el Inter Miami. No contento con ello, lo repitió dos veces y en primer plano para la transmisión oficial.

Celebración que no pasó desapercibida y que rápidamente se comentó en redes sociales. Pero además se pudo descifrar el misterio de sus gestos contra Inter Miami. Esto debido a que su particular reacción fue por la disputa legal que mantuvo con el club la temporada pasada. En el encuentro disputado en septiembre del 2022, Fountas tuvo una fuerte discusión con Damion Lowe.

A tal punto que se le acusó de racismo contra el jamaicano que hoy juega en el l Philadelphia Union. Por lo ocurrido el árbitro paró el encuentro por varios minutos y finalmente Wayne Rooney lo terminó sacando del partido.

“Tuvimos una discusión acalorada en el campo, pero no le dije nada. Rechazo el racismo en cualquiera de sus formas. Estoy muy molesto por esta acusación y me entristece que se me acuse falsamente“, lamentó Fountas. La MLS decidió investigar el caso pero finalmente no hubo pruebas para comprobar la acusación.