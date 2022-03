La guerra que Rusia inició hace una semana contra Ucrania produjo un efecto cascada en el mundo del deporte. El mundo del tenis y del fútbol se pronunciaron. Y el del automovilismo, también. Pero ahora, el Gran Premio de Rusia quedó descartado definitivamente del calendario de la Fórmula 1. Ya no sólo no se disputará la próxima edición, programada para septiembre de 2022 (del viernes 23 al domingo 25) en Sochi, sino que tampoco habrá carrera en el circuito de San Petersburgo en 2023, de acuerdo a como figuraba en los planes de la categoría. De hecho, había un contrato que sostenía en Gran Premio ruso hasta 2025, cuando debía ser revisado y refrendado para continuar o no.

Esta mañana, los gestores del campeonato, la empresa Liberty Media, confirmaron de manera oficial la rescisión del contrato que tenían con el promotor del evento, Rosgonki. Por tanto, los automóviles no volverán a competir en Rusia, a causa de la orden de invasión que dio su presidente Vladímir Putin en Ucrania.

"La Fórmula 1 puede confirmar que ha rescindido su contrato con el promotor del Gran Premio de Rusia, lo que significa que Rusia no tendrá una carrera en el futuro", advierte un comunicado difundido este jueves. Hace unos días, la máxima categoría había emitido un comunicado en el que informaba que iba ser imposible competir en Rusia dadas las actuales circunstancias bélicas.

Los pilotos, sí:

Más allá de esta decisión, la Fórmula 1 dejará competir a los pilotos rusos bajo la bandera neutral de la FIA y siempre que sigan los principios de paz y neutralidad que exige la federación. "La FIA está observando los acontecimientos en Ucrania con tristeza y conmoción y espero una resolución rápida y pacífica de la situación actual. Condenamos la invasión rusa de Ucrania y nuestros pensamientos están con todos los que sufren como resultado de los acontecimientos en Ucrania. Me gustaría enfatizar que la FIA, junto con nuestros promotores, actuó de manera proactiva sobre este asunto la semana pasada", expresó el presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, respecto a la cancelación definitiva del GP de Rusia de F1 y de otros campeonatos como el WTCR.

Así, el ruso Nikita Mazepin, corredor de la escudería Haas, podrá competir salvo en Gran Bretaña, en la décima fecha que se desarrollará el 3 de julio en el autódromo de Silverstone a raíz de esta determinación de Motorsport UK dado que suspendió las licencias de los corredores rusos hasta nuevo aviso. "Ningún equipo con licencia de Rusia/Bielorrusia está aprobado para participar en competencias de automovilismo en el Reino Unido. Ningún competidor y oficial con licencia de Rusia/Bielorrusia está aprobado para participar en eventos de automovilismo en el Reino Unido. No se mostrarán símbolos, colores o banderas nacionales de Rusia/Bielorrusia (en el uniforme, el equipo y el automóvil) en los eventos permitidos de Motorsport UK. La decisión de Motorsport UK se tomó en plena consulta con el gobierno del Reino Unido y los órganos rectores deportivos nacionales para garantizar que haya una respuesta unilateral a la crisis”, dijeron desde el ente regulador inglés según publicó el diario The Sun.