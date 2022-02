El conflicto bélico que se ha desatado entre Rusia y Ucrania no deja de generar incertidumbre en todo el planeta, así como estragos en diversos sectores como el deportivo, quienes tendrían que hacer diversos cambios ante la invasión de las fuerzas armadas de Vladimir Putin al país ucraniano, entre ellas el calendario de la Formula 1 podría tener algunas modificaciones, pero mientras se deciden, el piloto alemán, Sebastian Vettel se pronunció ante esta situación.

Vettel, volante de Aston Martin dio a conocer que no será parte del el Gran Premio de Rusia ante esta situación: "En mi opinión personal, obviamente me he despertado conmocionado después de las noticias de esta mañana. Creo que es horrible ver lo que está pasando. Si miras el calendario, tenemos una carrera programada en Rusia. Para mí, mi propia opinión es que no debería ir, no iré. Creo que está mal correr en ese país".

Y es que, para el cuatro veces campeón de la F1, esta situación es más que lamentable, y por ello decidió enviar un sentido mensaje a todo el pueblo ucraniano ante esta decisión del gobierno ruso: "Lo siento por la gente, por la gente inocente que está perdiendo la vida, que está siendo asesinada por razones estúpidas bajo un liderazgo muy extraño y loco. Estoy seguro de que es algo de lo que hablaremos, pero como GPDA, no nos hemos reunido desde el año pasado. En todo caso mi decisión ya está tomada, no correré".

Pero la reacción de Vettel no fue la única que generó controversia, pues otro que levantó la voz ante esta arbitraria decisión por parte de Rusia de bombardear Ucrania, fue el piloto de Red Bull Racing y compañero del mexicano Sergio “Checo” Pérez, Max Verstappen, quien también reveló que no se le hace lo más seguro que la máxima categoría del automovilismo deba correr en el estado ruso.

"Creo que cuando un país está en guerra no es correcto correr allí, eso es seguro. Pero no es sólo lo que yo pienso, también es cómo todo el 'paddock' va a decidir lo que hacemos a continuación", así lo señaló Verstappen, quien es el actual Campeón de la Formula 1, y el cual podría tomar la misma decisión que el piloto alemán, pues saben lo que implicaría que se retiraran de esta competencia, ya que cada una de sus acciones retumba en todo el mundo.

La postura de la F1 ante el conflicto armado

El Gran Premio de Rusia está programado para llevarse a cabo apenas el próximo 25 de septiembre, por lo que esto ha provocado que la máxima categoría del automovilismo sea cautelosa ante las decisiones sobre esta carrera, pues no estarían pensando en cancelar esta fecha a menos que el desarrollo de este conflicto se acrecentara: "La F1 sigue de cerca los desarrollos sobre el GP de Rusia, igual que los de otros eventos, y en este momento no tiene nada que comentar sobre la carrera programada para septiembre. Vamos a seguir monitorizando la situación muy de cerca", dice el comunicado.