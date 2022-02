La invasión de Rusia a Ucrania puso en vilo a todo el mundo y los deportes no quedaron atrás ante esta situación c. Por su parte, la UEFA resolvió retirar a San Petersburgo como sede de la próxima final de la Champions League, a disputarse el 28 de mayo.

El encuentro será en París, en el Stade de France en Saint-Denis, donde estará por tercera vez el cotejo definitivo de la Orejona: en 2006 Barcelona ganó al Arsenal y en el 2000 Real Madrid se impuso al Valencia. A través de un comunicado oficial, la entidad expresó:

"La UEFA desea expresar su agradecimiento y reconocimiento al presidente de la República Francesa, Emmanuel Macron, por su apoyo personal y su compromiso para que el partido más prestigioso del fútbol europeo de clubes se traslade a Francia en un momento de crisis sin precedentes".

En este sentido, indicaron que "apoyará plenamente los esfuerzos de las múltiples partes interesadas para garantizar la provisión de rescate para los jugadores de fútbol y sus familias en Ucrania, que se enfrentan a un terrible sufrimiento humano, destrucción y desplazamiento".

Por otro lado, señaló que "apoyará plenamente los esfuerzos de las múltiples partes interesadas para garantizar la provisión de rescate para los jugadores de fútbol y sus familias en Ucrania, que se enfrentan a un terrible sufrimiento humano, destrucción y desplazamiento". Incluso, la UEFA aprobó que todos los encuentros que se realicen entre los equipos rusos y ucranianos jueguen como locales se hagan en terreno neutral.

Los playoff de Europa a Qatar

Las federaciones de fútbol de Polonia, Suecia y República Checa anunciaron este jueves en un comunicado sobre los partidos que tengan que realizarse en Rusia en los repechajes para el Mundial de Qatar 2022, a finales de marzo, ante la “invasión rusa” en Ucrania. Esas federaciones no desean viajar al país los días 24 y 29 de marzo para disputar el boleto al Mundial y solicitaron a la FIFA y a la UEFA que “reaccionen inmediatamente y presenten soluciones alternativas” sobre la sede de los partidos.

En este sentido, las federaciones aseguraron: “La escalada militar que observamos conlleva serias consecuencias y una seguridad considerablemente menor para nuestras selecciones nacionales y nuestras delegaciones oficiales”.

Duelo en el equipo de básquet de Ucrania

Luego de los ataques que recibió Ucrania durante la madrugada del jueves, el equipo de básquet ucraniano salió a la cancha para disputar su partido ante España por las eliminatorias que clasifican al Mundial 2023. Previamente al encuentro en el Palacio Municipal de los Deportes de Vista Alegre de Córdoba, se realizó un minuto de silencio por las víctimas que han fallecido en el conflicto bélico. Los jugadores de Ucrania se vieron conmocionados por la situación y algunos hasta llevaron escrito en sus rostros que decían “No war (no a la guerra)”.

¿Qué pasa con el torneo challenger de Moscú?

El ente que dirige tenis tenía el mundial comunicó a través de sus redes sociales que suspende el torneo de categoría challenger que iba a iniciar en la capital rusa el próximo lunes.

“Debido a la preocupación en torno a la seguridad de los jugadores y la incertidumbre en relación a los viajes internacionales a raíz de la escalada de los eventos entre Rusia y Ucrania, el torneo challenger de Moscú no se va a desarrollar de acuerdo a lo pautado”, manifestaron.

F1 evalúa la competencia en Soshi

La F1 envió este viernes un comunicado en el que sostenían que no festejarían el Gran Premio de Rusia de la temporada 2022 debido a las condiciones actuales tras el enfrentamiento que se originó entre Rusia y Ucrania.

El Gran Circo aseguró que estaría evaluando las posibilidades para poder continuar corriendo en Sochi, aunque seguirían de cerca el desarrollo de los acontecimientos que han agitado a la comunidad internacional. "El Campeonato Mundial de Fórmula 1 de la FIA visita países de todo el mundo con una visión positiva para unir a la gente, uniendo a las naciones", manifiesta el comunicado. "Estamos observando los acontecimientos en Ucrania con tristeza y conmoción, y esperamos una resolución rápida y pacífica de la situación actual”, concluyeron.

"El jueves por la noche, la Fórmula 1, la FIA y los equipos discutieron la posición de nuestro deporte, y la conclusión es, incluyendo la opinión de todas las partes interesadas, que es imposible celebrar el Gran Premio de Rusia en las circunstancias actuales".

Por su parte, los campeones de la máxima categoría Max Verstappen y Sebastián Vettel estuvieron de acuerdo con la suspensión del Gran Premio de Rusia, una de las fechas de la temporada 2022 de Fórmula 1, ante el estallido del conflicto bélico con Ucrania.

El neerlandés Verstappen, actual capeón de la categoría, evaluó que “cuando un país está en guerra lo correcto es no correr allí”, aunque aceptó que la decisión correrá por cuenta de las autoridades de la categoría. En tanto, Vettel, viejo campeón del Gran Circo indicó que bajo las actuales condiciones directamente no asistirá a la cita del 25 de septiembre próximo en la ciudad de Sochi: “Me he levantado sorprendido. Es horrible ver lo que pasa. Por mi parte, mi opinión es que no debería ir, no iré”.

Campeonato mundial de voleibol en Rusia continúa

Rusia será sede del mundial de voleibol el 26 de agosto al 11 de septiembre, con partidos de la fase de grupos en varias ciudades y la ronda final en Moscú. Ante esta situación, la FIVB indicó a través de un comunicado enviado por Reuters: “La FIVB está trabajando en estrecha colaboración con la federación rusa de voleibol y el comité organizador Volleyball 2022 en la preparación de varios eventos de voleibol y voleibol de playa que se celebrarán en el país y que están progresando según lo previsto".

"Aunque la FIVB cree que el deporte debe permanecer siempre separado de la política, estamos supervisando de cerca la situación para garantizar la seguridad y el bienestar de todos los participantes en nuestros eventos, que es nuestra prioridad", añade el documento.