La jornada de este miércoles 23 de noviembre quedará enmarcada en la historia de la selección de fútbol de Canadá, ya que luego de más de tres décadas volvió a jugar un Mundial y lo hizo precisamente en este Qatar 2022, ante Bélgica, equipo con el que cayó 1-0.

Sin embargo, hay que decir que los norteamericanos realizaron un partido muy digno, en el cual hasta tuvieron la oportunidad de picar en punta en el marcador, ya que el juez central les decretó un penal, no obstante, la gran figura de ese seleccionado, Alphonso Davies, desperdició.

Claro está que, pese a que luego de ese episodio llegó el gol a favor de los Diablos Rojos, en el trámite del partido no fueron inferiores al reto y no se amilanaron, sino que siguieron buscando el gol que les permitiera igualar el tanteador; al final eso no se dio, pero demostraron que no son tarea fácil para sus rivales.

Pero más allá de eso, en su vuelta a la acción mundialista, Canadá rompió un récord, y es que a partir de la fecha tiene al jugador más veterano de toda la historia de los Mundiales en debutar; ese es el caso de Atiba Hutchinson, quien con 39 años y 288 días ya entró en los anales.

De esta manera quebró el hito que tenía en su poder Ángel Labruna, quien con 39 años y 256 días se estrenó con Argentina, frente a Irlanda del Norte, en el Mundial de Suecia 1958. Es decir, que esa gran cifra duró 64 años en vigencia, hasta que apareció el canadiense.

