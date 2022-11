¡Cada vez falta menos para el Mundial 2022! La inauguración del evento deportivo más esperado del año se llevará a cabo el domingo 20 de noviembre, en la previa de Qatar vs. Ecuador, el primer partido del torneo. Es por ese motivo que se confirmó quiénes serán los artistas que se estarán cantando en el Estadio Al Bayt, que se encuentra ubicado en la ciudad de Jor.

Pese a que la Selección de Colombia no estará en la Copa Mundo, Shakira y J Balvin estarán representando al país sudamericano en la ceremonia de apertura. Además, el medio The World Music Awards anunció que BTS, Dua Lipa, Black Eyed Peas, Nora Fatehi y Patrick Nnaemeka Okorie también serán parte del show.

Está confirmado que el nigeriano Davido, la qatarí Aisha y la joven estadounidense Trinidad Cardona están cantando por primera vez EN VIVO "Hayya Hayya", la canción oficial de la Copa del Mundo 2022. También estará sonando "Arhbo" de Ozuna & GIMS y la de Sebastián Yatra, “Ulayeh”.

+Quiénes estarán cantando en la presentación de Qatar 2022

Los artistas que estarán brindando un show en la inauguración del Mundial de Qatar 2022 son los siguientes:

BTS

Dua Lipa

Black Eyed Peas

Nora Fatehi

Patrick Nnaemeka Okorie

Shakira

J Balvin

Aisha

Trinidad Cardona

Davido

+Hayya Hayya (Better Together) | FIFA World Cup 2022™ Official Soundtrack

+Horario de la inauguración por país