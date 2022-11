En los primeros meses del 2022 se lanzó "Hayya Hayya"("Mejor Juntos", en castellano), single de la banda sonora oficial del Mundial de Qatar. La canción, que supera las 24 millones de reproducciones en YouTube, está interpretada por el nigeriano Davido, la qatarí Aisha y la joven estadounidense Trinidad Cardona.

El mensaje de este primer tema es “simbolizar cómo la música y el fútbol pueden tender puentes en el mundo",según definió Kay Madati, director de la división comercial de la Copa. “El sencillo con influencias de R&B y reggae marca idealmente el ritmo de una fiesta futbolística como la que viviremos a finales de año”, explicó la FIFA a través de un comunicado.

La banda sonora de la FIFA no es la única que sonará durante el Mundial de Qatar 2022. También está la canción de Ozuna & GIMS titulada "Arhbo" y la de Sebastián Yatra con “Ulayeh”.

+Letra completa de Hayya Hayya en español

Hayya, Hayya, Hayya (Sí)

Hayya, Hayya, Ha— (Sabes lo que es)

Hayya, Hayya, Hayya

Hayya, Hayya, Ha—

Quiero recorrer el camino en cada calle

Quiero jugar con el mundo a mis pies

Pásate por todas las discotecas y no pierdas el ritmo, eh, eh

Quiero fiesta, fiesta ocho días a la semana

Lo prometo, lo prometo, te lo prometo ahora

Todo, todo va a salir bien

Cada mañana, no importa lo que pase

Lo prometo, lo prometo, te lo prometo ahora

Va a ser, va a quedarse

Cada mañana, no importa lo que pase

(Yo, yo, yo, yo, yo)

Sabes que estamos mejor juntos

(Yo, yo, yo, yo, yo)

No quiero esperar para siempre

(Yo, yo, yo, yo, yo)

Sabes que estamos mejor juntos

(Yo, yo, yo, yo, yo)

El momento es ahora o nunca

La vida puede tener altibajos, pero ¿qué puedes hacer, eh?

Navegamos a través de todo lo áspero y lo suave, sí

Tenemos ese rock and roll, ese ritmo y el blues, sí, sí

Nunca estoy triste si estoy rockeando contigo

Lo prometo, lo prometo, te lo prometo ahora

Todo, todo va a salir bien

Cada mañana, no importa lo que pase

Lo prometo, lo prometo, te lo prometo ahora

Va a ser, va a quedarse

Cada mañana, no importa lo que pase

(Yo, yo, yo, yo, yo)

Sabes que estamos mejor juntos

(Yo, yo, yo, yo, yo)

No quiero esperar para siempre

(Yo, yo, yo, yo, yo)

(Sabes que estamos mejor juntos)

(Yo, yo, yo, yo, yo)

El momento es ahora o nunca

Sí, puedes súbete a tu propia ola

(Sí, puedes montarlo de por vida)

Pero cada viaje es mejor

(Cuando tienes el amor de tu lado)

(Yo, yo, yo, yo, yo)

Sabes que estamos mejor juntos

(Yo, yo, yo, yo, yo)

No quiero esperar para siempre

(Yo, yo, yo, yo, yo)

(Sabes que estamos mejor juntos)

(Yo, yo, yo, yo, yo)

El momento es ahora o nunca

Hayya, Hayya, Hayya

Hayya, Hayya, Ha—

Hayya, Hayya, Hayya

Hayya, Hayya.

+Hayya Hayya (Better Together) | FIFA World Cup 2022™ Official Soundtrack

+¿Cuándo comienza el Mundial de Qatar 2022 y hasta qué fecha se juega?

Con la aprobación de la FIFA, el Mundial 2022 comenzará el 20 de noviembre con el partido inaugural entre Qatar y Ecuador. La final se disputará el domingo 18 de diciembre.