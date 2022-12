Lo ocurrido con André Onana en el Mundial de Qatar 2022 sigue dejando secuelas. El arquero abandonó la concentración de Camerún en plena Copa del Mundo por diferencias con el entrenador, Rigobert Song. El video filtrado del DT mientras hablaba del guardameta ha reavivado la controversia y este se ha pronunciado al respecto.

André Onana disparó la polémica en el Mundial de Qatar 2022 al abandonar al la concentración camerunesa por diferencias técnicas con Rigobert Song. Hace algunas horas se filtró el video del seleccionador hablando sobre lo ocurrido con el guardameta en la Copa del Mundo.

"Le dije a Onana (el día del partido) que ya no quería trabajar con él y se puso a llorar. Le dije, ‘Mi pequeño, no tengo tiempo para eso, estoy preparando un partido. Ayer te llamé y no viniste. A Vincent Aboubakar, (Eric) Choupo-Moting, Zambo (Anguissa), los líderes del equipo, les hablo, tú, ¿quién eres tú que no te puedo hablar? Dejé de entrenar, pedí a todos que fueran al vestuario” dijo el entrenador.

Song incluso aseguró que Samuel Eto'o se vio salpicado. "En el entrenamiento, hace su show. Durante los partidos, juega con riesgos. Le dije ‘Pasa la pelota a los costados, deja de correr riesgos, incluso podemos perder’. Y él me dijo, ‘No quiero hablar contigo, estoy haciendo mi parte’. En el hotel en vez de venir a verme para hablar, va a ver al presidente (Eto’o). Y el presidente lo mandó, no sé a dónde".

Comunicado de Rigobert Song

Luego de lo ocurrido, Rigobert Song emitió un comunicado en sus redes sociales. "Ante el clamor generalizado que causó en Internet la difusión de esta conversación supuestamente privada, surge inevitablemente que la puesta en escena y la comunicación a la masa tenía como fines finales: la violación de mi intimidad y el atentado a mi honor como entrenador de los Leones Indomables de Camerún, sobre una situación concreta que me obligó a tomar una decisión importante en interés del grupo en plena competición".

Descargate la app de Bolavip y seguí toda la información de la Copa del Mundo Qatar 2022 al instante https://bit.ly/BV-app22