La idea se encuentra en la cabeza de la FIFA desde hace varios meses y si bien se habían dado diversas reuniones de cara a empezar con dicho deseo más pronto que tarde, ahora todo apunta a que habrá que detener el operativo con el que la Copa del Mundo pasaría a disputarse cada dos años. Arsene Wenger duda que sea viable y da marcha atrás.

En una entrevista exclusiva para L’Equipe, el actual director técnico de desarrollo de la FIFA no negó que dicho proyecto para revolucionar el calendario del fútbol de clubes y del Mundial supone ahora mismo un obstáculo demasiado grande para Gianni Infantino y compañía. La tan polémica revolución de FIFA tendrá que esperar pero eso sí, atentos a los Copas del Mundo en invierno.

"Me habían pedido que lo pensara y pensé que no era mala idea, pero tal desarrollo requería una revisión completa del calendario clasificatorio. No vamos hoy hacia eso, sino hacia ciclos de cuatro años alternados con un Mundial, el Mundial femenino, que cada vez es más importante, la Eurocopa y el Mundial femenino de clubes, que será inevitable", empieza el ex técnico del Arsenal en sus declaraciones a L’Equipe.

¿Más Mundiales en inverno?

Si bien la idea de organizar el máximo torneo de este deporte cada 24 y no 48 meses parece imposible ahora mismo para FIFA, lo que si deja en claro el propio Wenger es que desde Zúrich califican a Qatar 2022 como un éxito que puede abrir la puerta a nuevas ediciones en invierno. Clubes, jugadores y ligas europeas, ni mucho menos por la tarea.

"Si queremos democratizar el fútbol tendremos que ir a países africanos, donde es imposible jugar un Mundial en verano... Lo podemos ver con esta edición en Qatar: un Mundial en invierno funciona. Claro que muchas selecciones no tuvieron tiempo de prepararse bien físicamente, pero al menos todos han afrontado esta competición con frescura mental, lo que no siempre ha sido el caso en el pasado", asegura un Wenger que deja importantes reflexiones sobre el futuro de las Copas del Mundo.

Los proyectos para convertir al Mundial en un torneo bienal se encuentran de momento en veremos, más no esos que buscan que territorios como Qatar o en el reto de Oriente Medio se queden con las sedes del máximo torneo que tiene este deporte. De momento y hasta próximo aviso, la Copa del Mundo seguirá disputándose cada cuatro años.

