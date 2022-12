Dos leyendas del deporte saben lo que sienten cuando están en la élite, Rafa Nadal sintió en carne propia el titulo de Messi, no por su afinidad con Argentina -que la tiene- si no por ver como el fútbol hizo justicia con una leyenda.

Que Argentina haya logrado el título de campeón del mundo, con Messi como abanderado y capitán del equipo, ha sido un motivo de alegría para varios, incluído el propio Rafael Nadal que confesó cómo recibió el título de Messi frente al televisor.

Es conocido que Rafa Nadal es futbolero, fanático del Real Madrid y siempre conocedor de los grandes eventos del balompié en el mundo, por eso no era extraño que sea uno de los tantos de millones de televidentes pendientes de la final entre Argentina y Francia en Lusail.

Al respecto, Nadal contó al Diario AS, cómo vivió la final: "Fue una final espectacular. Lo siento por muchos amigos franceses que tengo y por todo lo que significa París y Francia para mí. Pero también tengo muchísimos amigos argentinos y en ese sentido, como amante y nostálgico del deporte, que Messi levantara la Copa del Mundo, a mí me hizo feliz”, contó Nadal.

Pero no solo eso, Nadal contó que no pudo contener las lágrimas: "Que alguien tan grande culmine con un título que le faltaba, de este calibre, con todo lo que significa para Argentina, me pareció justo, lo disfruté y me emocioné. Sin ir con Argentina, cuando Messi marcó el tercer gol se me saltaron las lágrimas".

El análisis del partido de Nadal, es exacto, propio de hombre que sabe de fútbol, que admitió que comenzó a disfrutrar de la final desde el minuto 70: "La emoción de ver a alguien tan grande lograr lo que le faltaba esto y que había sufrido tanto para conseguirlo. Disfruté mucho de la final, sobre todo a partir del minuto 70 hacia adelante, que fue espectacular. Antes parecía que todo estaba muy fácil, controlado para Argentina".

Sobre Kylian Mbappé y como una de las voces autorizadas como hincha del Real Madrid, Nadal también admitió, que quiere verlo jugando de Blanco y en el Santiago Bernabéu: "Al final en el deporte ocurren cosas y supongo que a un chico tan joven le abrumó una presión tan tremenda de todos los ángulos que al final. A mí me gustaría que Kylian estuviera aquí", sentenció, un auténtico y futbolero Rafa Nadal.