Qatar 2022 ya le pertenece, Europa se encuentra pendiente de su futuro y todos los medios apuntan a que de momento, solo PSG se ha movido por quedarse con sus servicios más allá del próximo 30 de junio. Lionel Andrés Messi levanta preguntas a lo largo y ancho de un planeta del que desde Barcelona empiezan a mojarse sobre la posibilidad de volver a verle de blaugrana. Joan Laporta se rinde a y con el argentino, quien desde Mundo Deportivo aseguran que cada día está más cerca del Parque de Los Príncipes.

Diversos portales apuntaban a que tras la Copa del Mundo llegaría el momento de descansar, de poner rumbo a nuevos terrenos como la MLS o incluso la Superliga Argentina, pero Lionel quiere más. Los deseos de La Pulga por seguir comandando a la Albiceleste le obligan a continuar en la élite, donde de momento solo PSG ha movido ficha. Laporta elogia y analiza como pueden traer de vuelva sus servicios al Camp Nou.

"El tema Messi me encantaría, pero no podemos generar según qué expectativa. Leo es jugador del PSG y ha ganado la Copa del mundo, algo de lo que los culés nos alegra muchísimo, porque era un título que se le resistía y lo merecía. Pero no quiero generar unas expectativas que en estos momentos tienen una gran dificultad", empieza el mandamás culé en una entrevista con Barça TV donde empiezan a sacarse conclusiones de peso.

Imposible

Consultado sobre como y de que manera podría optarse a luchar por el futuro de un jugador que llegará a los 36 años la temporada que viene, Laporta no negó las dificultades tanto económicas como deportivas que existen para soñar con el regreso del máximo ídolo culé. Salvo un giro de 180 grados, Lionel seguirá en un Parque de Los Príncipes donde Le Parisien afirma que su relacion con Nasser Al-Khelaifi es cada vez más solida y consolidada.

"Messi es el mejor de todos los tiempos, se hizo jugador en can Barça y estoy convencido de que su corazón es culé. Nosotros lo tenemos como un culé de referencia, que siempre estará vinculado al Barça.... ¿Que si viene o no? Nos gustaría mucho, pero eso ya se verá, porque ahora es jugador del PSG", asegura un Laporta que tal y como afirman desde Mundo Deportivo, no cuenta con el fichaje de La Pulga para el año que viene. De momento y si no hay un giro dramático, se han terminado las opciones de volver a ver al rosarino por el Camp Nou.