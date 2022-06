Mundial 2022 | En Qatar no se podrá tener relaciones sexuales si se practican fuera del matrimonio. Aquí te contamos todos los detalles de esta medida.

Faltan pocos meses para que ruede la pelota en el Mundial de 2022. Es por ese motivo que desde Qatar, el país organizador del mega evento deportivo, dieron a conocer que no se le permitirá a los turistas tener encuentros sexuales fuera del matrimonio.

La noticia fue publicada por el periódico británico Daily Star, a partir de un comunicado del Comité Supremo qatarí. El mismo informa que esto se debe a que “se trata de un país conservador y las muestras públicas de afecto están mal vistas, independientemente de la orientación sexual”.

“El sexo está muy fuera del menú, a menos que vengas como un equipo de marido y mujer. Definitivamente no habrá aventuras de una noche en el Mundial. No habrá fiestas. Todos y todas deben mantener la cabeza fría, a menos que quieran arriesgarse a quedarse atrapados en prisión", añade una fuente policial entrevistada por el medio anteriormente mencionado. Para concluir agrega que "los funcionarios de la FIFA advierten que no se harán excepciones”.

¿Cuál será la sanción para la persona que tenga sexo fuera del matrimonio?

La pena en Qatar para la persona que tenga sexo fuera del matrimonio puede ir hasta los siete años de prisión.

¿Cuándo se disputa la Copa del Mundo?

El partido inaugural del certamen se llevará a cabo el 21 de noviembre del 2022 y el torneo terminará el 18 de diciembre de 2022.