La Asociación Uruguaya de Fútbol informó de manera oficial la baja de Álvaro Rodríguez para el Mundial Sub 20. Real Madrid no dejó que el delantero forme parte del seleccionado.

Oficial: Uruguay no tendrá a Álvaro Rodríguez en el Mundial Sub 20 por decisión de Real Madrid

La Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) informó este miércoles de manera oficial la baja de Álvaro Rodríguez para el Mundial Sub 20, que se jugará en Argentina. El delantero, quien marcó cinco goles para La Celeste en el último Sudamericano de la categoría, no logró conseguir el permiso de parte de Real Madrid para jugar la competencia.

"Informamos que por decisión de su club, Álvaro Rodríguez, no será parte del Mundial Sub 20 de Argentina. Pese a las gestiones realizadas por la Asociación Uruguaya de Fútbol, no podremos contar con el jugador que había sido convocado por Marcelo Broli para la Selección Uruguaya Sub 20", comunicaron de manera oficial.

De esta manera, no sólo Uruguay pierde a una de sus piezas clave, sino que el Mundial Sub 20 pierde a uno de los delanteros a seguir en la competencia. Álvaro fue clave en el combinado de Marcelo Broli para la clasificación a esta Copa del Mundo al marcar cinco goles en el último Sudamericano.

¿Por qué Real Madrid no cedió a Álvaro Rodríguez?

Álvaro Rodríguez ya debutó con el primer equipo de Real Madrid y hasta ya marcó un gol (ni más ni menos que en el Clásico ante Atlético de Madrid). Tuvo su oportunidad ante las lesiones que aquejaron al equipo de Carlo Ancelotti y cumplió con creces, pero volvió al filial, Real Madrid Castilla, para formar parte del equipo que pelea por el ascenso a Segunda División en España (está segundo en su Grupo, a un punto del líder Alcorcón).

Tal como había comentado nuestro periodista Lucas Cárdenas Utrilla, era muy difícil que Real Madrid ceda a Álvaro Rodríguez ante la necesidad de Raúl González Blanco, entrenador del Castilla, de tenerlo disponible para la parte final del campeonato de la Primera Federación RFEF (Tercera). Al final, no hubo acuerdo y el delantero de 18 años se quedará en España.

Además, Rodríguez será uno de los nombres a seguir a futuro en Real Madrid. Ancelotti quedó muy conforme con sus minutos en Primera y es muy probable que tenga más oportunidades en la próxima temporada. Uruguay se priva así de tener a uno de los delanteros del futuro para este Mundial, pero los intereses merengues privaron por encima de todo.