Bélgica enfrentará a Canadá por la primera fecha del Grupo F del Mundial de Qatar 2022, HOY miércoles 23 de noviembre en el Estadio Ahmed bin Ali. Los Diablos Rojos son uno de los candidatos a llegar lejos en esta Copa del Mundo, pero deberá demostrarlo en la cancha.

Los dirigidos por Roberto Martínez debutarán en Qatar 2022 frente a los canadienses, que se clasificaron primeros por la Concacaf. Es un rival que no tiene nada que perder, ya que logró volver a un mundial tras 36 años, por lo que el mayor objetivo ya fue logrado. Es por eso que no se deben confiar los europeos, porque en la copa es clave empezar ganando para no tener complicaciones en el grupo.

Seguramente la pelea por quedarse con el primer lugar del Grupo F estará entre los propios belgas y Croacia, ya que ambos son las selecciones más fuertes. Recién se enfrentarán entre sí en la tercera y última fecha de la zona, por lo que Bélgica querrá ganar hoy para no llegar a ese encuentro comprometido en puntos para clasificar.

¿Qué pasa si pierde Bélgica ante Canadá por el Mundial de Qatar 2022?

Si Bélgica pierde ante Canadá en su debut en Qatar 2022, no quedará eliminado y seguirá dependiendo de si misma para acceder a los octavos de final. Esto es así porque aún le quedarian dos partidos de la fase de grupos por disputar, y de ganar ambos se aseguraría su lugar en la siguiente fase.

Aunque si no obtienen los tres puntos hoy y caen derrotados, los belgas quedarán pácticamente sin margen de error para la segunda y tercera fecha del Grupo F, en las que enfrentarán a Marruecos y Croacia respectivamente. Porque para depender de ellos mismo, estarán obligados a vencer en ambos encuentros, de lo contrario, empezarán a depender de resultados ajenos.

Tabla de posiciones EN VIVO del Grupo F del Mundial de Qatar 2022

