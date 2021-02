¿Responsabilidad de Nahuel Guzmán? Ulsan Hyundai madrugó a Tigres UANL a través de una pelota parada

Tigres UANL está teniendo su tan esperado debut en el Mundial de Clubes, luego de ganar el primer título internacional de su historia. Sin embargo, no arrancó de la mejor manera su partido de Cuartos de Final ante Ulsan Hyundai, equipo de Corea del Sur.

Los dirigidos por Ricardo Ferretti no encontraban espacios para lastimar a sus rivales y, para colmo, recibieron un baldazo de agua congelada en el primer ataque del Campeón asiático. De pelota parada y a los 24 minutos del primer tiempo, Kim Kee-Hee aprovechó una distracción de la defensa regiomontana y anotó el 1-0 de cabeza.

GOL DEL ULSAN HYUNDAI



Gran movimiento de Kim Kee-Hee a primer poste, para anticiparse a Javier Aquino y rematar de cabeza para vencer a Nahuel Guzmán



Tigres cae al minuto 24 en el #MundialdeClubesxFOX pic.twitter.com/f8cEO33XLD — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) February 4, 2021

El gol no sólo fue responsabilidad de la floja defensa al rematador, si no que también se le puede acreditar un porcentaje a Nahuel Guzmán. El portero quedó mal parado y no pudo hacer nada ante semejante cabezazo al primer palo.

Además, está claro que si el Patón hubiera puesto a algun defensor en ese poste probablemente habría detenido el disparo. Para su fortuna, Tigres UANL reaccionó a los pocos minutos y pudo igualar las acciones a través de André-Pierre Gignac.

