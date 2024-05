Jurgen Klopp dirigió su último partido en el Liverpool este domingo frente al Wolverhampton en Anfield, lo que agregó un condimento adicional a la jornada en la que Manchester City (frente al West Ham United) y Arsenal (contra el Everton) definieron la Premier League 2023/2024.

Al respecto, Pep Guardiola, el estratega de los Ciudadanos, el equipo que finalmente se consagró tras ganar su encuentro 3 a 1 (se aferró a la cima con 91 unidades, mientras que los Gunners quedaron segundos con 89 puntos), le dedicó una palabras en la rueda de prensa posterior a los partidos que se disputaron en simultáneo.

”Jurgen ha sido una parte muy importante de mi vida”, fue la frase con la que el catalán, con una notoria congoja, inició su respuesta. Y enseguida agregó: ”Me ha llevado a otro nivel como manager y como entrenador. Creo que nos respetamos mucho. Tengo la sensación de que volverá. Solo quiero decirle muchas gracias por sus palabras, él sabe perfectamente que detrás de mí hay muchas cosas que este club me proporciona”.

Asimismo, Pep Guardiola, que se enfrentó por última vez con Jurgen Klopp el pasado 10 de marzo por la Premier League, insistió: ”Él me ha ayudado con su equipo. Ha sido un gran competidor en mi vida. Ojalá, no lo he visto, pero que su último partido haya sido especial para él porque lo merece”.

Jürgen Klopp en la despedida del Liverpool.

Para cerrar, Pep destacó el sentimiento que provocó en los aficionados del elenco de Anfield: ”Ha hecho al Liverpool, aparte de los títulos, reconocido. Es increíble. Logró que los hinchas se sintieran orgulloso de ser del Liverpool. No se trata solo de títulos, sino de personalidades que cuando llegan a un lugar se quedan para siempre”.

Pep Guardiola admitió el desgaste que siente como entrenador del Manchester City

Pep Guardiola sorprendió al admitir, tras la consagración en la Premier League, que empieza a sentir el desgaste en su labor. ”Estoy más cerca de irme que de quedarme”, fueron las palabras que detonaron la bomba en la sala de prensa del Etihad Stadium. Y en esa misma línea aclaró: ”Seguiré la próxima temporada, pero iremos viendo”.

Manchester City puede cerrar la temporada venciendo al Manchester United en la Final de la FA Cup

La temporada del Manchester City todavía no terminó. Tras alzar el trofeo de la Premier League, este sábado 25 de mayo se enfrentará al Manchester United en el Estadio de Wembley por la Final de la FA Cup. Vale recordar que en la final del año pasado los Ciudadanos vencieron 2 a 1 a los Diablos Rojos.