Ricardo Gareca está siendo noticia en dos países a la vez, recién llegó a Chile para darle oriente y ver un rendimiento mejor de sus dirigidos. El Tigre, por eso, destaca que está feliz en su nuevo trabajo, pero quizás se le fue una declaración que dentro de su ex país, en el Perú, no se escucharía correctamente por varios aspectos. Ponderando la gastronomía de la nación sureña, de forma muy directa.

¿Cuál fue “la traición” de Ricardo Gareca al Perú?

TNT Sports Chile le hizo una nota a Ricardo Gareca que seguramente muchos considerarán como una falta de respeto en lo absoluto. Olvidándose de su pasado con Perú, al menos, en este aspecto: “Te puedo decir que se come de primera. Tengo que felicitar a la cocina porque es espectacular. Todo es rico acá. He ido a los restaurantes y todo ha sido de primera. En Chile se come muy bien”

Como se sabe, muchas veces hasta puedes faltarle el respeto al Perú de muchas maneras, y nada sucede al respecto. Pero si te metes con su comida, con el asunto regional considerado como patrimonio internacional, si se pueden generar problemas. Ricardo Gareca en su última declaración no adjuntó jamás al Perú, lo cual es un dolor constante, seguramente para quienes lo ven como el gran ídolo de todos los peruanos.

En este 2024 todos los partidos de los clubes peruanos o nuestros cracks en el exterior, y Liga 1 (desde el extranjero) los podrás ver por Star+. ¡La información completa!

Siguiendo con su nota bastante llamativa, también Ricardo Gareca expuso que no sabe bien cuál es la comida o platillo regional que más le gusta de Chile: “Todavía no estoy en eso, pero ya lo voy a probar, dame tiempo porque todavía lo voy a probar”. Ahí, con esta última afirmación se podría redimir de la pasada afirmación, la cual seguro estará en mente de todos los peruanos por bastante tiempo.

Ricardo Gareca en la Selección Peruana. (Foto: IMAGO).

¿El pisco es chileno o peruano para Ricardo Gareca?

El Tigre en una entrevista pasada para Arriba Mi Gente fue bastante respetuoso de todo lo que significa el ambiente nacional: “Eso es otra cosa, yo no voy a meterme en esas cosas, aquellos que me conocen saben que sería incapaz de hablar de cosas que desconozco o tienen que ver con la cultura de un país. Jamás me atrevería a hablar mal de Perú, porque es un país que me ha dado todo en todo aspecto”.

Bajo la misma idea, continuó Ricardo Gareca en la nota para Milena Merino, dejando en claro que su idea es que lo amen como siempre al entrenador argentino. Quien los recuerda como si todavía estuviera por acá: “No me gustaría que me olviden, porque yo no los voy a olvidar. Yo no olvido. Esto es algo de cada quien. Eso se quedará en mi memoria y en mi corazón el resto de mi vida. Esas cosas no se olvidan”.

¿Cuáles son los fixtures de Perú y Chile en la Copa América 2024?

Selección Peruana con Jorge Fossati:

Fecha 1: Perú vs. Chile | 21 de junio | 7.00 p. m.

Fecha 2: Perú vs. Canadá | 25 de junio | 6.00 p. m.

Fecha 3: Perú vs. Argentina | 29 de junio | 9.00 p. m.

Selección Chilena con Ricardo Gareca:

Fecha 1: Chile vs. Perú | 21 de junio | 7.00 p. m.

Fecha 2: Chile vs. Argentina | 25 de junio | 8.00 p. m.

Fecha 3: Chile vs. Canadá | 29 de junio | 7.00 p. m.