Las noticias de América hoy, 13 de mayo de 2022: El símbolo que no quiere a Larcamón como DT

La visita al Estadio Cuauhtémoc para enfrentar al Puebla de Nicolás Larcamón, no fue sencilla para las Águilas del América, que estuvieron cerca de caer derrotadas en el partido de ida correspondiente a los cuartos de final del Clausura 2022. A diez minutos para el final del encuentro, Sebastián Cáceres remató de cabeza para poner el 1-1 que le da cierta ventaja al cuadro azulcrema.

En el encuentro de vuelta, a disputarse en el Estadio Azteca, al América le bastará con un empate para meterse en las semifinales del certamen. Esto, debido a la mejor clasificación en la fase regular: el equipo de Fernando Ortiz termino en cuarto lugar, mientras que Puebla lo hizo un escalón por debajo. A la espera del crucial partido, en Bolavip te contamos las principales novedades del cuadro azulcrema.

Carlos Reinoso descarta a Larcamón como DT del América

Cuando Santiago Solari fue removido de su cargo, el principal candidato para reemplazarlo fue Nicolás Larcamón, quien hoy dirige al rival de las Águilas en los cuartos de final. Tras el buen andar del equipo con Fernando Ortiz, aquella posibilidad parece haber quedado atrás. Sin embargo, a un histórico del club como Carlos Reinoso, le parece que Larcamón aún no está prerarado para tal desafío: "Lo que hizo el Tano Ortiz, extraordinario. Lo que hicieron los jugadores del América, extraordinario. Lo que hizo Puebla, han ido a la baja y Larcamón para mí no está todavía para el América, y aquellos que decían que podía ir al América, como americanista para mí no estaba para dirigir al América", señaló en diálogo con TUDN.

La evolución de Richard Sánchez

El empate ante Puebla le dejó un saldo negativo en cuanto a lesiones, ya que Federico Viñas sufrió un fuerte golpe y debio dejar el campo, mientras que más tarde, fue Richard Sánchez quien se retiró con muecas de dolor. Este jueves, el mediocampista fue observado por el cuerpo médico, y en Coapa hay optimismo de que Sánchez pueda estar en el partido de vuelta frente a La Franja. Las próximas horas serán claves para determinar si el paraguayo puede o no ser tenido en cuenta.