Después de unopaco debut en el torneo Clausura 2023 de la Liga MX en el que no pudieron vencer a los Gallos Blancos del Querétaro, las Águilas del América buscarán resarcirse este fin de semana cuando visiten a los Diablos Rojos del Toluca por la segunda jornada en el estadio Nemesio Diez.

El argentino Fernando Ortiz, director técnico de las Águilas del América, tendría a su disposición a Emilio Lara y también a Roger Martínez; mientras que hay preocupación por poder contar con Álvaro Fidalgo y con Brian Rodríguez.

América contra la estadística en Toluca

Las Águilas del América visitarán a los Diablos Rojos del Toluca con una tendencia negativa: en torneo de liga tienen tres partidos sin ganar en el estadio Nemesio Diez; el triunfo más reciente en esa cancha fue en la Fase Regular del torneo Apertura 2019 por 1-0, después, el equipo escarlata ha ganado tres veces: 3-1 en el Clausura 2021, 3-1 en el Apertura 2021 y 2-1 en en el Apertura 2022 (Semifinales).

Jurgen Damm y las razones de su suplencia

El paso de Jurgen Damm como jugador de las Águilas del América ha sido demasiado discreto: en el torneo Apertura 2022 sólo jugó 125 minutos y no participó en el debut en el Clausura 2023 ante el Querétaro. Sobre las razones de su falta de juego, el veloz volante extremo respondió: "Primeramente (Alejandro) Zendejas y Brian (Rodríguez) han andado en un momento muy bueno, no han bajado. Por más de que uno intente se tiene que respetar el buen rendimiento que tiene el compañero, eso es importantísimo". En entrevista para W Deportes Jurgen Damm habló de un área de oportunidad que tiene: "en mi caso, cuando me toque estar debo ser más decisivo, influir más en el marcador. Trabajo todos los días para eso. A veces el último toque o la última jugada me falla y en este equipo siempre tienes que estar certero, al 100 por ciento, porque tiene jugadores con mucha calidad y todos quieren jugar. Cuando me toque estar debo hacerlo de la mejor forma".